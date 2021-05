Mais um alerta internacional

Foi recentemente publicado com impacto nos órgãos de comunicação de vários países, incluindo em Portugal, o estudo da Agência da União Europeia para os Direitos Fundamentais (FRA), sobre a atuação da Polícia, nomeadamente quando manda parar para identificação as pessoas, elaborado através de um rigoroso inquérito internacional realizado em mais de 30 países.

A imagem que resulta do nosso país quando comparado com os nossos congéneres da União Europeia não é lisonjeiro. No que toca à comunidade cigana a abordagem da Polícia apenas em 10% dos casos é percebida como respeitosa. Estes 10% de abordagens respeitosas à comunidade cigana em Portugal contrastam com 35% na República Checa, 40% no Reino Unido, 46% na Roménia, 50% na Holanda, 65% na Bulgária entre outros. Realidades muito diferentes.

Já outros estudos, nomeadamente o muito reputado European Social Survey, revelaram um perfil do país como arreigado a noções arcaicas de superioridade racial.

Começa a formar-se uma opinião internacional, com base em estudos internacionais comparativos fiáveis, que nos apresenta como um país racista. Esta imagem é extremamente nociva para Portugal.

Naturalmente que o racismo é um mal em si mesmo e deve por isso ser combatido resolutamente. Mas também tem repercussões económicas e diplomáticas que não devem ser ignoradas nem minimizadas.

Ele é particularmente perigoso hoje em que a questão do racismo institucional surge como central nas políticas internas das grandes potências (Estados Unidos, China, etc.) e em que a regulamentação de empresas e concursos públicos começa a incorporar regras de diversidade e inclusão.

O dano na reputação da Disney ao colocar uma voz branca onde devia estar uma voz Negra na dobragem de um filme para português não se limitou ao nosso país. Hoje as notícias boas e más correm o mundo. E estes danos de reputação custam milhões. Que empresa quer arriscar a investir em Portugal e sofrer danos na sua reputação num tema tão sensível que a prejudique nos grandes mercados americanos e asiáticos?

Que relações de amizade podemos ter com a Ucrânia quando um cidadão desse país é assassinado pela Polícia ao chegar ao nosso principal aeroporto? Quantos eslavos ficaram apavorados com esse acontecimento e evitam viajar para Portugal? Qual o impacto desse acontecimento na comunidade de origem ucraniana que vive no nosso país? Foi de molde a aumentar a sua lealdade e integração no nosso país?

Neste caso acabou por ser necessária a intervenção da Comissária Europeia para acordar da letargia o Governo. Já várias vezes fomos instados pela Comissão Europeia a mudar de rumo neste campo.

Qual o impacto nas exportações agrícolas de Odemira das notícias sobre a forma como vivem os trabalhadores imigrantes? Positivo não será.

As sanções a países com políticas xenófobas e racistas como a Hungria e a Polónia podem vir a traduzir-se em menores volumes de apoio financeiro da União Europeia. Queremos entrar para o mesmo barco?

Vemos a emergência de partidos racistas e ficamos estarrecidos com o mal que esta ideologia provoca ao nosso país em termos humanos e sociais, mas também ao nível económico e internacional.

Este estudo da União Europeia é mais um alerta. É cada vez mais urgente uma intervenção forte da sociedade civil, das empresas, dos sindicatos, das ONG, para que o poder político sinta ser necessário alterar a situação.

Os sinais estão à frente do nariz, ou como dizem os anglo-saxónicos the writing is on the Wall. O tempo urge. É preciso agir.