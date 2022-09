Mais uns furos no cinto para novo apertão

Aperto à vista! O BCE subiu 75 pontos base na taxa de juro, a maior subida de sempre, elevando agora a taxa diretora para 1,25%. Decisão que mexe com as Euribor e as prestações da casa. Um empréstimo de 150 mil euros pode vir a pagar mais cem euros por mês. Não é pouca coisa para quem vive com os cêntimos contados e comidos pela inflação. Tudo está mais caro, dos alimentos à energia. Antecipa-se um forte aperto do cinto em cada casa portuguesa onde nem sempre há pão e vinho sobre a mesa.

Os analistas ouvidos pelo Dinheiro Vivo preveem que a taxa Euribor a 6 meses (a mais usada nos empréstimos para habitação) chegue aos 2% ou aos 2,5% até ao fim do ano. Se isso vier a acontecer, em alguns casos a prestação da casa pode aumentar em mais de 150 euros. Um valor estrondoso, que pode afetar não só a compra de proteína (sobretudo de carne e peixe) para a mesa do almoço ou do jantar, mas a aquisição de bens considerados (ainda mais) essenciais, básicos na alimentação, durante os próximos longos meses.

Esta não é uma situação passageira ou conjuntural. O próprio BCE já prometeu continuar a promover aumentos das taxas de juro. Por tudo isto, a oposição, vários economistas e os patrões pedem ao governo que olhe com maior atenção para o plano das ajudas às famílias e que não perca tempo a definir que tipo de apoios poderá ser dado às empresas. Muitos outros países da zona euro já avançaram com medidas.

Os empresários não querem, certamente, que o governo os substitua nas suas responsabilidades ou que resolva todos os seus problemas, mas pedem apoios de Estado, numa altura em que outros países desenvolvidos da Europa como Espanha, França e Alemanha por exemplo já estão a dar. Na prática, pedem mais armas para travar a guerra da competitividade e da sobrevivência.

Os auxílios às famílias são importantes para evitar uma crise social e uma travagem a fundo bem real no consumo privado. Para que não se dê um arrefecimento nas exportações também vão ser necessários instrumentos para apoio ao tecido empresarial nacional. Ontem, o INE revelou que as exportações aumentaram 28,3% em julho, face ao mesmo mês de 2021, mas não de forma real porque, na prática, foram impulsionadas por aumentos homólogos de preços de 18,3%.

Durante a pandemia, os empresários e gestores fizeram muitas omeletes sem ovos, mas agora a engenharia das receitas é cada vez mais difícil. A inflação e o custo da energia nas empresas fazem estrondo e não é pouco. Não há como evitar mais uns furos no cinto e fazer um novo apertão, agora com mais dor.



