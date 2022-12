Marca: uma identidade, um ativo de valor!

As quatro palavras da atualidade e dirigidas ao tecido empresarial Português são Inovação, empreendedorismo, competitividade, internacionalização que em conjunto potenciam o desenvolvimento e crescimento económico o que se traduz, concretiza, no tão desejado aumento da cadeia de valor.

Como chegamos até aqui? E como é que as marcas assumem um papel relevante neste processo? São questões da maior relevância considerando que as Marcas constituem ativos intangíveis dos seus titulares.

Processos produtivos Inovadores e altamente tecnológicos acompanhados e promovidos por ações Empreendedoras de quem conhece o mercado e as necessidades do mesmo contribuem para o aumento da Competitividade do tecido produtivo nacional numa economia global e cada vez mais Internacional.

Sem qualquer sombra de dúvida não podem as empresas Portuguesas e em especial as que produzem produtos de consumo das mais variadas áreas, desde os produtos químicos, aos produtos de higiene, beleza e farmacêuticos, ao vestuário, passando pelas de produtos alimentares ou até mesmo de produtos mais tecnológicos (computadores, telemóveis, relógios, por exemplo), ficarem cingidas comercialmente ao território nacional. Para crescerem têm de se expandir e atravessar fronteiras.

Presentemente existem diversos instrumentos e ferramentas de apoio aos empresários empreendedores que, de certa forma, têm como objetivo a concretização efetiva de crescimento económico, como sejam, a título de exemplo, os Centros de Inovação em diversas Universidades, Institutos de Investigação, incubadoras de desenvolvimento empresarial, sociedades de capital de risco e de crowdfunding, parques tecnológicos com diversos clusters, redes de cooperação internacional e ainda apoio à criação de novas empresas start-ups.

Entra aqui, no processo de diferenciação e posicionamento no mercado concorrencial, a MARCA.

A MARCA é, por assim dizer e de forma comparativa figurada, uma espécie de "cartão de cidadão" dos produtos ou serviços que lhe estão associados o que lhe confere uma identidade própria, razão pela qual se reveste de extrema importância para as empresas no âmbito das suas estratégias de mercado.

Para o consumidor a marca representa uma forma de reconhecer os produtos ou serviços que lhe foram recomendados ou que a sua experiência o levou a preferir face a outros da mesma natureza. A MARCA é o elo de ligação - produto/serviço/empresa possuindo uma dupla função - jurídica e económica.

A função jurídica tem por base a Distintividade, permitindo ao consumidor, de forma fácil, diferenciar e identificar determinado serviço/produto de outros idênticos ou semelhantes.

No que concerne à função económica a marca constitui um centro de imputação das qualidades ou defeitos que se atribuem a um produto ou serviço através de diversos fatores como sejam a experiência própria ou alheia, a publicidade, a reputação e reconhecimento do titular da marca.

O registo da MARCA confere ao seu Titular um EXCLUSIVO de uso e de impedimento de uso indevido por parte de terceiros. É, pois um trunfo perante a concorrência. Porém há que ter em atenção que a propriedade e o exclusivo sobre marcas adquirem-se apenas por via do registo, não através do simples uso no mercado.

É hoje unanimemente aceite, pelo mundo inteiro, que as marcas constituem os principais drivers dos negócios, o principal fator de diferenciação pois imprimem maior confiança do mercado num produto/serviço atraindo clientes e investidores, demonstrando preocupação e seriedade no negócio.

O registo da marca é essencial para a negociação acelerando o processo de investimento e a posição estratégica diferenciadora perante as diversas empresas concorrenciais constituindo um verdadeiro valor a ter em consideração protegendo a identidade dos produtos e serviços.

Esta identidade preservada e assegurada pelo registo da marca obedece a critérios definidos e rigorosos de exame, de acordo com as legislações locais de cada País, aplicadas por parte das diversas entidades e Organismos responsáveis pela atribuição da exclusividade dos sinais distintivos do comércio - MARCAS.

As marcas são, pois, sinais distintivos do comércio e direitos territoriais adequados a assinalar e identificar produtos e serviços de uma determinada entidade permitindo ao consumidor distingui-los de outros produtos e ou serviços comercializados ou prestados por outra entidade concorrente.

Para evitar a proliferação, como se assiste, de marcas compostas por termos genéricos que pretendem indicar ao consumidor caraterísticas quanto à sua aplicabilidade, funções, destino, produtos e serviços, entre outros, potenciando confundibilidade ou associação por parte do consumidor quanto à verdadeira entidade da proveniência dos produtos e serviços as MARCAS devem ser distintas, singulares e únicas.

A proteção de Marcas é, pois, um vetor concorrencial e relevante no posicionamento internacional das Empresas Portuguesas e na identificação dos seus produtos e serviços inovadores e de elevada incidência tecnológica.

Está criada, com este tipo de ativo intangível, a necessária IDENTIDADE e consequente VALOR para o seu Titular.

Elsa Canhão, Head do Departamento de Marcas na RCF PI