Marketing e Tecnologia: perguntem ao ChatGPT

As capacidades do agora famoso ChatGPT e outras ferramentas que usam inteligência artificial criaram ondas de discussão sobre o impacto destas soluções na prática do marketing. Será que os profissionais de marketing correm o risco de virem a ser substituídos por estas ferramentas? Será, em particular, que certas atividades de comunicação e de interação com os clientes vão ser automatizadas com tal inteligência que vão fazer eclipsar a relevância de muitos dos profissionais atuais? Será que os criativos se devem dedicar a escrever guiões para o Netflix e esquecer os conteúdos de marketing? Será que devemos começar a aprender programação?

Provavelmente... não. Vamos lá com calma. Os profissionais de marketing sempre usaram tecnologia e a tecnologia sempre foi um dos melhores aliados de todos os que se focam em criar valor aos consumidores. Naturalmente que as ferramentas tecnológicas vão evoluindo e com esta evolução o seu uso vai-se desenvolvendo na prática do marketing.

A velhinha TV e o ainda mais velhinho rádio abriram novas possibilidades de comunicação, e o mesmo pode ser dito do e-mail e das redes sociais. Os smartphones mudaram a forma como todos nós trabalhamos, divertimos, consumimos e relacionamos, e por consequência, impactaram o que os profissionais de marketing fazem.

As ferramentas de análise e de gestão de dados têm permitido um crescimento exponencial das possibilidades de compreensão e interação com consumidores. Cada salto tecnológico permitiu novas possibilidades e novos desafios. Em cada salto, os profissionais de marketing continuaram a fazer o que sabem fazer de melhor: trazer os mercados para dentro das organizações e colocar os consumidores no centro do que estas fazem, usando a sua criatividade e sensibilidade para reinventar as estratégias competitivas das organizações.

Será agora diferente com o ChatGPT, Bard e outros que tais? Claro que sim. Estamos (profissionais de marketing) menos preparados para os novos desafios? Claro que sim... ou claro que não. Depende. De quem? De nós mesmos. Adquirir competências de forma contínua sempre foi uma postura dos bons profissionais de marketing, pela interdisciplinaridade do seu trabalho e pela natureza evolutiva da competição, tecnologia, dos consumidores e dos seus desejos, necessidades, expetativas e exigências. Não há nada de novo sob o sol, como diz o provérbio. Ou melhor, há. Mas cá estamos para sermos criativos, inovar, comunicar, e trabalharmos continuamente para criar valor aos consumidores. A tecnologia é o melhor aliado dos profissionais de marketing. Há dúvidas? Perguntem ao ChatGPT.

Fernando Pinto Santos, Professor-Coordenador no IPAM Porto, coordenador do Mestrado em Marketing e Tecnologia