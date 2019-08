Marketing pessoal: a autopromoção é o único meio de alcançar reputação?

Num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, multiplicam-se os teóricos que afirmam que ter as habilidades técnicas e as soft skills pode não ser o suficiente para se destacar profissionalmente.

Sugerem que faça marketing pessoal, ou seja, defina um conjunto de estratégias que visam realçar as suas características pessoais e profissionais junto da sociedade. Apregoam que, com as corretas estratégias de promoção pessoal, um indivíduo será capaz de se destacar, independentemente da sua área de atuação, realçar os seus pontos fortes, atrair novos contactos e estabelecer sinergias.

Ora pergunto-me: se esse é o caminho e se todos o fizermos, como nos vamos destacar e diferenciar?

Parece-me que a solução passa por ser autêntico e sustentável. Mais do que falar de si mesmo, o importante é ter evidências do que é capaz de fazer, o que só ocorre se o foco for em fazer, não em publicitar que se faz. A reputação do profissional constrói-se diariamente, com coerência e integridade, fortalecendo a confiança com os que todos os dias trabalhamos.

O mundo não precisa de mais marketing pessoal, precisa de consistência e propósito, precisa que cada um de nós, no desempenho das nossas funções, faça as tarefas com paixão. A paixão sente-se e é uma alavanca para deixar memórias positivas. A paixão impacta nos outros, energizando-os de entusiasmo e vontade, capacitando-os para a ação, torna possível o impossível acontecer. Ninguém fica indiferente a um profissional apaixonado pelo que faz.

À semelhança do que ocorre nas relações pessoais, quando estamos apaixonados e o foco é no outro, também, no profissional apaixonado, o foco é no trabalho, em fazer melhor. Não há melhor publicidade que esta: ter o sorriso espelhado no rosto e “a magia” refletida nos olhos.

Sempre achei que um bom produto não precisa de ser vendido, vende-se por si. Hoje, tenho a certeza disso. Ora, o mesmo ocorre com os bons profissionais. A qualidade do desempenho, por si, permite fazer a diferença. No momento certo, terá o retorno do seu investimento, alcançará reputação e notoriedade.

Publicidade a mais e pouca qualidade não fará com que atinja sucesso. Aliás, pode chegar a atingir, mas o tempo de vida útil não será muito extenso. Para passar uma boa imagem, quer online, quer offline, o segredo é ter autoconhecimento.

Histórias são histórias e desde sempre o homem as contou, muitas inventadas e com um grande enfoque na fantasia, algumas com pormenores reais. É verdade que histórias aproximam as pessoas, criam laços e identificações, mas, em vez de contar uma história, viva-a e deixe que outros a contem.

Seja mais interessado do que interessante, mais empático do que simpático, ouça mais do que fale e o sucesso virá por si.

Seja diferente e não faça marketing pessoal, apenas faça!

Vera de Melo é psicóloga clínica