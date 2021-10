MARTECH HR

"We are seeing acceleration of the trend to democratize the workplace... During these last few months, digital technology has flattened hierarchies, with everyone connected and getting information at the same time, and so many channels for employee input and involvement in decision-making in real time." - Diane Gherson, CHRO at IBM

Mais do que nunca, os departamentos de gestão de pessoas das empresas tiveram que lidar e liderar novas formas de comunicar e gerir os seus colaboradores. O Employer Branding uniu esforços entre Recursos Humanos e Comunicação/Marketing para reforçar mensagens, valores e cultura interna, para que o sentido de missão e conexão entre o colaborador e empresa se mantivesse e principalmente se reinventasse.

Existe um triângulo cujas linhas ficaram mais nítidas e cujos vértices mais expostos, à discussão, à valorização e à visão do que é o futuro que começou a ser construído.

Pessoas > Processos > Tecnologia. Uma forma geométrica que funciona com a colaboração entre vários departamentos da empresa, mas acima de tudo com uma visão centrada no colaborador (o cliente interno). O Marketing tecnológico entra assim na esfera dos RH, como braço digital para a conquista de 4 pilares: ARPA

Agilidade

Na forma em como a empresa comunica e gere os processos dos seus colaboradores. A introdução de tecnologia para acelerar a adoção de comportamentos e dinâmicas coletivas é um fator competitivo interno das organizações.

Reação

Na forma em como o departamento de RH tem acesso a dados em real time mais qualificados, conseguindo assim reagir em cima de informação rápida e prever/antecipar cenários e decisões a curto-médio prazo.

Personalização

Na forma em como a comunicação com o colaborador é mais centrada nas suas necessidades e no percurso de desenvolvimento. A informação globalizada em excesso gera desgaste e desinteresse. A informação on target gera entusiasmo e utilização dessa mesma informação.

Automação

Na forma em como a informação é disseminada e segmentada com critério junto de colabores-tipo, existindo feedback responsivo preparado e estruturado pela organização.

A implementação deste processo exige uma estratégia interna integrada, onde a tecnologia sustenta os princípios do marketing, e a experiência de colaborador reflete os objetivos de quem gere pessoas.

O cliente (ou melhor), o colaborador agradece.

Pedro Palrão, CEO da Makeadream