Más e boas notícias

O aumento do número de casos de covid-19, e a forma de os comunicar, são más notícias. Se viu ou ouviu, hoje, um noticiário, é provável que, não só tenha aberto com uma referência ao vírus, assim como a uns tantos surtos em lares. É certo que, pela sua natureza, os lares têm de ser motivo de preocupação. A imagem não é feliz mas, quando o vírus lá entra, é como meter a raposa na capoeira. Para os jornalistas parece que só contam os números, quanto mais “melhor”. Saber quem deixou entrar, ou meteu lá dentro, a “raposa” e as circunstâncias de organização e gestão que o teriam permitido, não relevam. Não dão soundbites.

Por mais que sejam os lares e utentes afetados, sobeja uma imensa maioria de casos por analisar. Uns serão casos isolados, outros envolvendo agregados familiares, outros ainda resultaram de festas, ambiente de trabalho, deslocações, etc.. Depois do “barulho” que se fez, procurou-se saber se a Festa do Avante deixou rasto? Ou Fátima? Nada. Só palpites, ruído e alarmismo.

O foco nos lares passa a imagem, errada, de que a covid-19 é um problema sobretudo desses ambientes, estimulando o laxismo. Ora, na fase atual, a responsabilidade individual é crítica para a conter a difusão da doença. Por defeito, ou incompetência, os média não ficam bem neste filme.

Nem tudo são, porém, más notícias. Justamente quando as Ordens profissionais estão sob escrutínio, vale a pena sublinhar a decisão da Ordem dos Contabilistas Certificados de abrir um inquérito ao comportamento de alguns membros que terão validado contas adulteradas, para permitir às empresas aceder a apoios de emergência. Numa estrutura empresarial dominada por PME, os contabilistas são decisivos para que haja confiança e equidade. Saúde-se a sua Bastonária pela inédita decisão.

Em Portugal poucos são os que, tendo sido bem-sucedidos, decidem devolver à sociedade parte do que ganharam, pela via da filantropia. Por contrariar essa regra, pelo inédito valor da dotação inicial e pela ênfase na educação e formação, elogie-se a criação da Fundação José Neves.

Alberto Castro, economista e professor universitário