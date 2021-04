Mas ele é bom em quê?

Quem nunca olhou para um filho com alguma tristeza, como quem olha para um cãozinho abandonado, e pensou: "mas este miúdo tem jeito para quê?" Quem nunca se perguntou qual o talento, o jeito especial, a inclinação para determinada área ou o gosto particular do filho, e depois concluiu: "Olha, nada. Não tem jeito para nada de especial." Esta é uma das regras de ouro da parentalidade moderna: um filho não pode ser normal, tem de ser especial, tipo animal de circo. O jeito para quê, é a grande questão do século XXI. Há a perceção de que o jeito representa sucesso, realização pessoal e, por isso, felicidade. E que, quanto mais cedo se descobrir o jeito, mais garantido será o sucesso. A quantidade de jovens e crianças que existem atualmente com jeito não tem paralelo na história da humanidade. É uma multidão de jeitosos. Reparem que os pais dos filhos que questionam todas as regras imaginam para um filho um futuro de advogado de sucesso em vez de uma criança malcriada.

Os pais podem ser medíocres, ignorantes ou desinteressantes, mas os filhos não. Uma pessoa nem se importa muito que o miúdo seja carteirista, desde que o faça com talento. "Ah, o meu filho é o melhor ladrãozeco da escola." Os pais querem filhos bons - não bonzinhos - mas bons em alguma coisa: na matemática, no surf ou no futebol, bons a arranjar namoradas ou a cuspir mais longe. Não interessa em quê. O que interessa a um pai é poder chegar ao café ou ao escritório e gabar-se do filho. Há coisa melhor do que nos gabarmos de um filho? Só gabar-nos de todos os filhos.

O drama é quando não há ponta por onde se pegue no filho, quando o filho é um filho "mais ou menos/pode ser". Um filho "mais ou menos/pode ser" é um filho que responde a tudo "mais ou menos" ou "pode ser". Gostas de matemática? Mais ou menos. E de futebol? Mais ou menos. Queres ser futebolista? Pode ser. Se calhar, queres ser cientista? Pode ser. Queres dar a volta ao mundo e desistir da escola? Pode ser. Não sabes dizer mais nada? Mais ou menos.

O mundo está lotado de filhos "mais ou menos/pode ser" e de pais desesperados. E porquê? Porque os pais não querem que os filhos sejam pessoas banais como eles. Só as pessoas especiais é que desejam que os filhos sejam pessoas comuns. O sonho de qualquer estrela de cinema, dos craques de futebol ou do Bill Gates é que os filhos sejam seres comuns, mortais, sem jeito para nada. Quanto mais jeito para nada, melhor. Reparem na família real britânica: não há exemplo melhor de banalidade mais entediante do que esta família.

A vida dos filhos comuns é difícil. Um filho que ainda não descobriu o seu talento e desconfia mesmo que não o tem, é a nova ovelha negra das famílias. "Tu nem sequer passaste as provas cegas do The Voice Kids e ainda me vens pedir para ir andar de bicicleta com os teus amigos?!" E se o talento não é musical, que seja académico. E se não for académico, que seja desportivo. Mas se não for nenhum desses, que seja culinário, ser chef também serve. O que não pode ser é normal. Um miúdo que queira ser um advogado normal, um engenheiro normal, um cozinheiro normal ou um professor normal e que apenas anseia moderadamente abraçar estas profissões sendo que aquilo que ambiciona é sair de casa, arranjar um T1, convidar os amigos para ver a bola e viver feliz para sempre, é considerado um miúdo fora do normal. Um miúdo normal estaria frustrado com tanta normalidade. Vivemos tempos anormais, é o que vos digo.

Jurista