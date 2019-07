Medicamentos novos e doenças raras: terapêuticas, burocracia e responsabilidades

Acabada de nascer, a bebé Matilde, que sofre de uma atrofia muscular espinal, além de ter reiterado a natureza generosa e solidária dos portugueses, levou, desde logo, a comunidade médica, as instituições e a própria indústria a debaterem uma diversidade de questões relacionadas com a implementação de medicamentos novos ou experimentais no mercado, em especial no que toca ao papel e às responsabilidades do Estado na assunção das despesas terapêuticas ou na agilização dos processos de aprovação.

Aliás, a respeito deste último ponto (não diretamente relacionado com o processo da pequena Matilde, já que a toma única de um medicamento experimental como o Zolgensma implica procedimentos específicos, como analisamos abaixo), é particularmente desconcertante e grave a burocracia crónica associada à implementação de medicamentos novos em Portugal. Segundo avançava recentemente o Relatório Primavera 2019 do Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS), um medicamento novo pode demorar 634 dias a chegar ao Sistema Nacional de Saúde (SNS). As razões são inúmeras, mas surge à cabeça “o insuficiente exercício de antecipação e previsão dos ciclos de inovação”. Num país que tem feito da inovação uma das suas grandes bandeiras na lapela nos mercados internacionais, diria que este argumento é, no mínimo, patético.

Mas vamos por partes. O desenvolvimento de uma terapêutica capaz de tratar eficazmente uma determinada doença, quer seja rara, crónica, grave ou de caráter pandémico, implica um investimento temporal e financeiro muito elevado em investigação que nem sempre se traduz em sucessos terapêuticos – ou nos quais a duração total das patentes não permite um retorno ajustado. Independentemente de ser maior ou menor o total de pacientes, estamos a falar de uma diversidade de recursos humanos, técnicos e tecnológicos afetos a apenas um único projeto durante 15-16 anos – numa indústria que atua num mercado perfeitamente competitivo, estando, por isso, fortemente dependente do racional económico. Nesse sentido, mais que analisar os motivos por trás de um preço que é essencialmente um dado, interessa perceber de que forma pode ou deve o Estado português atuar para assegurar a toma de um medicamento novo e/ou experimental em tempo útil.

No caso em análise, ultrapassada a questão financeira, neste momento, para assegurar a sua toma por via legal de forma atempada, há que cumprir todos os procedimentos de um processo apelidado de ‘Utilização Especial de Medicamentos’ (AUE) – já que se trata de um medicamento ainda não homologado no continente europeu. Muito resumidamente, a AUE começa na secretária da médica que acompanha a pequena Matilde e que decide ser esta (e não outra) a medicação mais adequada, prosseguindo com a validação dessa decisão pela unidade hospitalar e terminando com a aprovação (ou chumbo) relativamente rápida(o) pelo Infarmed, já que se trata de uma terapêutica experimental ainda não aprovada pelo regulador europeu. Convém ainda sublinhar que este processo abrange apenas a bebé Matilde – e não as demais 10 crianças com a mesma patologia.

Ora, se o medicamento em causa já estivesse aprovado na Europa, tudo seria mais fácil. Naturalmente. Aliás, nesse caso, apesar dos dados perturbadores agora avançados pelo OPSS, poderíamos inclusive assumir que o medicamento já estava devidamente negociado e integrado no SNS como medicamento hospitalar, sendo assim financiado a 100% pelo Estado. Porém, parafraseando de forma adaptada Ortega y Gasset, o poder político é ele próprio e a sua circunstância, devendo responder sempre de forma “inequivocamente” política e não técnica às questões e aos casos que vão surgindo, incluindo os que provocam a comoção da sociedade e os outros todos de saúde pública (pandemias, por exemplo). Acima de tudo, sempre que estão em causa vidas humanas.

