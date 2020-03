“Medidas urgentes e imediatas”. Empresário escreve carta aberta

Carta aberta aos Portugueses,

Sou Pai de 4 filhos, sou filho, sou neto (os meus filhos têm a sorte de ter 6 bisavós) mas também sou empresário e gestor. Nas várias empresas e projectos de que faço parte tenho a sorte de poder contar com uma equipa de mais de 70 pessoas.

Estou de quarentena activa (sempre a trabalhar) desde 12 de Março. Por opção. Mas, acima de tudo, por respeito pelo próximo.

Tenho vivido com enorme intensidade estes dias. Desde a gestão diária de uma casa cheia e ávida por esgotar energias e a enorme preocupação, e por isso total empenho, em garantir e prover pelos postos de trabalho e pelas pessoas e famílias que tenho a meu cargo. É o meu dever. É a minha obrigação. E tudo farei, e porei todo o meu empenho, para lutar e batalhar por todos contra este inimigo que não vemos, que nos desgasta pela insegurança e desconfiança nos outros mas que, juntos, temos de combater.

Por isso, estou desde 12 de Março a lutar intensamente para poder garantir o mínimo essencial às famílias que constituem as empresas e os negócios de que faço parte, com preocupação, com responsabilidade, com ânimo e sem queixumes.

Tenho acompanhado tudo quanto o nosso Presidente, os governantes, os deputados e assessores têm feito. Estou ciente que tem sido um trabalho hercúleo e que todos estamos a experienciar um inimigo novo e invisível. Contudo, permitam-me que sugira e realce prioridades imediatas nas quais a actual estratégia de combate e de estímulo ao espírito e à economia deve assentar:

1. Salvar vidas;

2. Conter e estagnar a propagação do vírus;

3. Dar tranquilidade às pessoas, às famílias e às empresas;

4. Gerar e proteger a liquidez das famílias e das empresas (vide pontos seguintes);

5. Suspender e perdoar os impostos a pagar durante a presença do vírus e da suspensão/paragem das actividades – sem privilegiar ou favorecer todos os que já se encontravam numa situação de incumprimento;

6. O Governo tem de assegurar directamente i) os salários, ou pelo menos 2/3 dos mesmos, até junho de 2020 ( o período destacado pelo senhor Primeiro Ministro na última declaração feita ao País), ii) as rendas (pelo menos as referentes à habitação própria), congelando-as, e iii) as contas de água, luz e comunicações durante o mesmo período;

7. Injectar, de forma imediata, os fundos das linhas e medidas de apoio directamente nas empresas a custo zero (ou quasi zero), através da sua própria esfera do Estado/Governo (IAPMEI, AICEP, SOFID, IFD, Segurança Social, Autoridade Tributária ou Banco de Portugal) – Infelizmente os bancos, que todos nós já salvámos por várias vezes, hoje, apresentam, como já me apresentaram, propostas de financiamento assentes em “linhas COVID” com juros entre os 2 e os 4%. Um abuso que não podemos admitir; e

8. Regular, controlar e fiscalizar a todo o momento, devidamente e sem perdão, quaisquer abusos na utilização dos instrumentos e das medidas de apoio pelas instituições publicas e privadas.

São medidas urgentes e imediatas. Muitas, quiçá, já tardias. Que não podem esperar, muito menos, servirem para uma melhor gestão de expectativas. Pois, sem elas, não sobreviveremos a 3 meses de incerteza de paragem, quase total, da actividade económica e da confiança uns nos outros.

Muitas empresas não aguentam já este mês de Março. O lay-off que é um procedimento existente e possível, fora, agora, apresentado de uma forma simplificada. Contudo, até hoje, ainda não existe sitio no site da segurança social para o podermos activar, nem os guichês da segurança social, aparentemente, têm ordem para o receber. Parece ter sido congelado por tempo indeterminado. Espero que não seja para bloquear o respetivo avanço já neste mês de Março. Precisamos de transparência e de ter confiança nas soluções apresentadas e existentes neste estado de guerra.

Por outro lado, apesar de termos salvo os bancos várias vezes com soluções urgentes e rápidas e dos mesmos serem, hoje, o canal exclusivo e privilegiado do financiamento aos Estados-Membros, no cenário actual, em guerra, os bancos continuam a olhar para o ganho, sem perceberam o dever, a necessária actuação ética e, por isso, o papel que têm na sociedade e na economia. Não faz sentido que os bancos ganhem o que quer que seja com a aplicação dos fundos públicos para a salvação das empresas e da economia nacional. Caso assim não seja, então que se imponha um tecto no ganho (diga-se um valor máximo para o que pretendam cobrar em spreads e comissões).

Por fim, e porque só juntos venceremos, mantenho, reforçando, o apelo à união de todos nós, pelo foco no essencial, pela luta conjunta contra o inimigo, pela reconstrução de Portugal e pelo orgulho em todos os profissionais dos vários sectores que nos garantem a subsistência, com destaque para os heróis da saúde, através do hastear bem alto da bandeira nacional (à janela, à porta, à varanda) para demonstrarmos que Portugal unido jamais será vencido!

Vamos a isso!

Bernardo Theotónio-Pereira é cofundador da Firma. O autor escreve conforme o antigo acordo ortográfico