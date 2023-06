Meio Ambiente e Tecnologia: uma parceria sustentável

Desde 1972 que a 5 de junho se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, um dia que tem como principal objetivo sensibilizar e consciencializar a sociedade sobre a importância que os nossos comportamentos têm na preservação do meio ambiente. Cada vez mais, é urgente mentalizar-nos que precisamos agir com práticas ambientais responsáveis. A conservação da biodiversidade, a proteção dos ecossistemas, a redução do consumo de recursos naturais, a reciclagem, o uso de energias renováveis, são apenas alguns exemplos de boas práticas neste âmbito.

Esta é uma área que é da responsabilidade de todos. Sociedade, empresas e governo precisam de ser cúmplices neste processo de transformação e encontrar soluções para que tenhamos um planeta cada vez mais sustentável.

As empresas possuem os recursos financeiros, tecnológicos e influência social que lhes confere um papel fundamental na proteção do meio ambiente. Deste modo, compete às empresas, entre outros aspetos, cumprir as regulamentações ambientais, defender e implementar práticas de eficiência energética e de conservação de recursos, utilizar e promover o uso de energias renováveis, desenvolver produtos e serviços sustentáveis e, obviamente, investir em inovação e desenvolvimento. É então nestas áreas que a tecnologia assume um papel relevante e tem sido fundamental na transformação.

Na agricultura, por exemplo, desempenha um papel importante na promoção de uma agricultura sustentável. Em primeiro lugar, as alterações climáticas e a intensificação de fenómenos naturais adversos estão a afetar o rendimento das culturas e, de um modo geral, todos os aspetos da produção alimentar, agravando o problema da escassez de água. A tecnologia permite ainda a monitorização e a previsão do clima, atenuando os impactos de fenómenos meteorológicos extremos, como secas, granizo e inundações. Na gestão de resíduos a tecnologia também assume um papel de destaque facilitando uma gestão eficiente de resíduos, promovendo a reciclagem, o tratamento de resíduos sólidos e líquidos e a redução do desperdício.

A tecnologia desempenha um papel fundamental em muitas outras áreas, indo além do que foi mencionado anteriormente. Pode ter um destaque significativo na produção, gestão e promoção de energia renovável, contribuindo para a redução do consumo energético em diferentes setores, como edifícios, veículos, espaços públicos e empresas. Além disso, a tecnologia desempenha um papel crucial na preservação das espécies animais protegidas, bem como na promoção de práticas sustentáveis entre os jovens, tanto por meio da educação formal como nas plataformas de redes sociais. Com sistemas de monitorização da qualidade do ar, água e biodiversidade, a tecnologia permite identificar, isolar e resolver rapidamente focos de poluição que podem ter impactos graves nos ecossistemas.

Contudo, ainda existem muitos desafios pela frente. A exploração excessiva dos recursos naturais, a poluição, as alterações climáticas e a destruição dos ecossistemas continuam a ser problemas urgentes que exigem a atenção e a ação de todos os setores da sociedade. Embora haja uma crescente consciencialização sobre a importância da conservação do meio ambiente, há ainda muito trabalho a ser feito para garantir um futuro sustentável para as gerações futuras e para o nosso planeta.

Pedro Moura, Manager de Phygital e Unidade de Produto da Minsait, uma empresa da Indra