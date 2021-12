Meio negócio

Tecnologia é sinónimo de gestão eficiente e eficaz na indústria tradicional portuguesa?

- A tecnologia torna a indústria tradicional portuguesa mais competitiva? Por si só, não!

- A tecnologia melhora os processos, a gestão e o desempenho das empresas que trabalham neste setor de atividade? Por si só, não!

- A tecnologia vai garantir o crescimento do negócio, aumentar a produtividade e aumentar as receitas? Por si só, não!

Quem consegue oferecer tudo isto é a transformação digital. Mas a transformação digital é muito mais do que tecnologia - envolve também uma mudança nas pessoas, nos processos de trabalho, nos modelos de negócio e de gestão. As infraestruturas, sistemas, redes, equipamentos e soluções de software, ainda que muito importantes, são apenas uma parcela da equação.

E na designada indústria tradicional portuguesa as coisas são diferentes? Sim, porque esta mudança global é ainda mais difícil.

Existem várias barreiras à inovação neste setor. Em primeiro lugar, a palavra tecnologia e tradição parecem estar em polos opostos, e a ideia de modernização surge habitualmente acompanhada por um sentimento de "perda" do tradicional, do antigo.

Depois, a transformação tecnológica da indústria tradicional portuguesa, é um conceito imediatamente associado à perda de postos de trabalho e à substituição das pessoas por máquinas. Na verdade, a tecnologia vai organizar e agilizar processos que continuam a ser controlados por pessoas.

Tudo isto, aliado ao facto de grande parte destas empresas serem "velhos" gigantes, difíceis de mover e reorientar, com regras, hábitos e modelos antigos muito enraizados, cria barreiras à mudança difíceis de derrubar.

O velho ditado - "Devagar se vai ao longe" - já não se aplica neste cenário. O ritmo de mercado é acelerado, as empresas que já apostaram na inovação, ou que possuem projetos de transformação digital em curso, vão rapidamente distinguir-se das demais e ganhar uma distância que dificilmente conseguirá ser encurtada.

Neste novo mercado não dá para fazer as coisas pela metade - a transformação digital tem de ser transversal a toda a empresa. E é fácil perceber porquê.

A tecnologia permite refinar os diversos processos produtivos, nomeadamente otimizar e alavancar a gestão industrial através da integração dos dados recolhidos no chão de fábrica com soluções de software cada vez mais completas, que permitem um controlo detalhado de todos os processos e um apoio na tomada de decisão dos gestores.

Com o processo logístico a ganhar complexidade, é importante que as empresas integrem ferramentas que permitam simplificar toda a gestão da cadeia produção, armazenamento e distribuição.

Melhorar processos e, consequentemente, produtos e serviços, só é possível através da análise de resultados sobre todas as variantes do processo de produção. O acesso global e em tempo-real à informação, vai permitir às empresas conhecer e analisar detalhadamente todos os processos com impacto nas operações, e assim garantir maior rigor e eficiência na gestão da cadeia logística - maior produtividade, satisfação da entrega das encomendas em tempo oportuno, redução dos custos de produção, maior qualidade dos produtos e melhores resultados globais da organização.

A automatização dos processos, o acesso e partilha de dados em tempo real, a analítica e a integração de sistemas, são vantagens inegáveis, e a tecnologia pode efetivamente oferecer à indústria tradicional ganhos significativos a vários níveis. Mas de nada serve modernizar a produção, se depois os departamentos financeiros ou o armazém, continuam a gerir processos em papel.

Ou de que serve investir na modernização de todos os departamentos, se depois não existe uma remodelação das velhas regras e uma aposta na formação e requalificação dos recursos? A tecnologia não trabalha sozinha, os sistemas e soluções podem revelar-se trunfos importantes, mas só se forem bem utilizados pelas pessoas.

Pela complexidade inerente a este setor, qualquer projeto de transformação da indústria tradicional portuguesa tem de seguir criteriosamente todos os passos necessários - desde a identificação das necessidades, à escolha das soluções mais ajustadas aos requisitos e metas traçadas, ao correto design e dimensionamento do projeto, e à implementação e posterior suporte.

A gerir todo o processo tem de estar uma equipa com forte know-how no setor, na tecnologia e em projetos semelhantes. A experiência e especialização são, neste contexto, fundamentais para o sucesso de um projeto de transformação de grande dimensão, com impacto mínimo na continuidade do negócio.

Guilherme Alves, senior sonsultant da Ciben