Melhor 2022 no sapatinho

Em dia de Natal, invoco alguma tolerância para prendas de última hora e exponho os meus desejos para que 2022 seja um ano mais generoso para a economia, em geral, e para as empresas, em particular. A começar pela inevitável pandemia, que se mostra um obstáculo difícil de transpor.

Definitivamente, vamos ter de aprender a viver com a doença. Gerir, em vez de reagir casuisticamente, permitindo que haja mais previsibilidade e coerência. As medidas de saúde pública podem e devem ser tomadas, mas tendo em consideração que os postos de trabalho, as atividades e a economia em geral têm de ser assegurados.

O segundo desejo é que se consiga travar a escassez de mão-de-obra existente no país. Havendo eleições logo no início do ano, é importante que sejam apresentadas propostas - de natureza fiscal, social e formativa - que incentivem a requalificação de competências e o ingresso no mercado de trabalho.

O terceiro voto para o novo ano é um clássico: menos impostos. Temos um Estado que asfixia os particulares e as empresas com tributação, o que está a contribuir para nos encostarmos ainda mais à cauda da Europa. Também aqui se exige uma clarificação nas legislativas, com os partidos a terem de dizer claramente onde e como vão poder baixar a carga fiscal, que é insustentável.

A acompanhar o ponto anterior, espero um Estado mais ágil e menos burocrático. Um Estado que cumpra os prazos legais definidos, que não adie investimentos estratégicos e desista de viabilizar negócios insustentáveis.

Se não for pedir muito, desejo ser possível baixar os custos de contexto para as empresas em Portugal. Nomeadamente o preço da energia, que é dos mais altos da Europa e decorre da forte dependência dos parceiros europeus. É importante que a transição para energias limpas seja feita de forma sustentável e sem atropelar as empresas, que são quem cria emprego e assegura que mais pessoas podem pagar a conta da luz.

Finalmente, que seja possível um acesso mais prático ao financiamento bancário, com linhas de apoio à economia real. Nesse particular, é importante que haja critérios transparentes e rigorosos nas verbas alocadas pelo PRR ao Banco de Fomento, para que sejam aplicadas com propriedade e em projetos que podem fazer efetiva diferença na vida das pessoas.

Presidente da Associação Comercial do Porto