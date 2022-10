Menos penitência, mais decência 

Vivemos em tempos de rasgar vestes. Em Itália os "maus" ganharam, enquanto pela Europa fora os "bons" se cobrem de panos de saco e cinza, vociferando: "sua culpa, sua culpa, sua tão grande culpa!" (na fórmula penitencial dos esquerdistas, a culpa é sempre dos outros). É o espetro do fascismo, dizem, como se essa palavra ainda significasse alguma coisa, além do mero insulto.

Mas, quem pensa que embandeiro em arco com a vitória da direita italiana, desengane-se. Claro está que simpatizo com a ideia de retirar aos poderes globais o excesso de autoridade que têm sobre os poderes locais, eleitos democraticamente. Todavia, a exaltação do nacionalismo e das tradições - que têm o seu valor - não passa de propaganda barata se a autonomia prática do indivíduo, das famílias e das empresas for esquecida.

Que autonomia? A do dinheirinho, meus caros, qual é que havia de ser? Sem dinheirinho não se compram melões. Logo, não há liberdade para ninguém. Todos estão amarrados e condicionados, "a mamar na teta do Estado" (como bem dizia Soares dos Santos), venha ela de progressistas ou nacionalistas.

É por isso que o meu aplauso vai, não tanto para Meloni, mas para o chanceler do Tesouro do Reino Unido, Kwasi Kwarteng. O Mini-Budget que apresentou supera e muito as palavras bonitas, para as converter na melhor coisa que um Governo pode fazer: cortar nos impostos. E não pouco. Ao todo, comprometeu-se a uma tosquia fiscal de 45 mil milhões de libras. Quem na Europa se atreve a tanto?

Quanto às reações, também não se fizeram esperar. O Financial Times, o The Economist e o New York Times inauguraram o espetáculo penitencial com augúrios e maldições de fazer corar as três bruxas da peça escocesa - Ai, que orçamento tão irresponsável. Ai, a instabilidade económica. Ai, ai, ai. Mas, afinal, o que lhes dói?

Uma coisa apenas: o dinheirinho sair das mãos do Estado e da nomenklatura vigente para ficar onde realmente deve: no bolso dos indivíduos, famílias e empresas. Nas palavras de Kwasi Kwarteng: "Para elevar o nível de vida de todos, temos de apoiar sem contemplações o crescimento da nossa economia. A redução do imposto é crucial para isso". Nenhuma proposta é decente sem este compromisso.

Economista e investidor