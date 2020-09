Menos silêncio, mais transparência

Acabou-se a era em que o silêncio valia a ouro. Agora chegou o tempo de quebrar o silêncio e sabermos, todos, o que se passou no Banco Espírito Santo (BES), de fio a pavio. Julgávamos nós, os portugueses, que também o ministério das Finanças tinha pressa em conhecer todo o relatório sobre o BES. Mas afinal, não é bem assim. O ministro, que já não é ministro, mudou de ideias quando mudou de camisola. Depois de pregar contenção no Eurogrupo e pedir compreensão nas Finanças, Mário Centeno parece ter-se habituado a mudar o discurso conforme a cadeira que ocupa. Enquanto ministro das Finanças deste governo, pasta que exerceu até há cerca de dois meses, exigia saber o que se passava no Novo Banco e esperava ansiosamente que a auditoria fosse conhecida pelo governo.

Agora que assumiu a liderança do Banco de Portugal recusa-se a revelar o relatório a quem quer que seja, exceto por ordem judicial. “O Banco de Portugal (BdP) aguarda decisão judicial que aprecie e decida acerca da eventual quebra do dever legal de segredo”, refere o supervisor numa nota oficial enviada ao Dinheiro Vivo, do mesmo grupo do Diário de Notícias.

A ser decidida essa quebra do dever legal de segredo, o BdP colaborará, de imediato, com o Tribunal, ficando, nos exatos termos dessa decisão judicial, autorizado a disponibilizar, desde logo, esse documento ao Tribunal”, indica a mesma nota, não apontando que o mesmo poderá então seguir para o Parlamento como quer o Bloco de Esquerda (BE).

O novo governador parece ter fechado a sete chaves o documento pedido quando estava no governo. O Bloco de Esquerda não perdeu tempo e já veio dizer que quer uma comissão de inquérito à gestão do Novo Banco. Na nota, o supervisor sublinha ainda que o relatório não é uma auditoria interna, “nem tem como objeto de análise o processo de resolução do BES”, lembrando que “o Banco de Portugal está vinculado ao cumprimento do quadro legal que rege a sua atividade, designadamente o respeito pelo dever legal de segredo profissional.”

Pouco depois de Mário Centeno ter assumido o cargo de governador, o BE insistiu no pedido que já tinha feito durante o mandato de Carlos Costa (ex-governador do BdP) para ter acesso ao Relatório da Comissão de Avaliação das Decisões e atuação do Banco de Portugal na Supervisão do Banco Espírito Santo. E tal como com Carlos Costa, levou uma ‘tampa’ de Mário Centeno, que invocou o “dever legal de segredo”.

“O Parlamento há anos que pede ao BdP esse relatório de auditoria, o governo já pediu. O PS já disse publicamente que estava contra a decisão do antigo governador de manter a auditoria encerrada num cofre”, recordou esta semana a deputada Mariana Mortágua. A deputada, tal como muitos portugueses, esperava uma nova atitude por parte do supervisor, mas o Conselho de Administração do BdP voltou a recusar divulgar o documento, que poderá ser peça-chave para perceber o que se passou no verão de 2014 com a resolução do banco da família Espírito Santo. Este comportamento revela incongruências, diz o BE, do agora governador Mário Centeno, que era ministro das Finanças num governo que pediu para conhecer os resultados do relatório.

Mortágua é uma mulher de armas e não vai desistir da comissão parlamentar de inquérito. O PS já disse que admite uma comissão com um objeto “amplo” de averiguação, mas só após analisar a auditoria. A bem da transparência do sistema financeiro, é hora de quebrar o silêncio e saber o que falta saber, para que novos erros não se cometam.

Os portugueses começam a ficar cansados de pagar o que resta do BES, agora vestido de Novo Banco. Em plena crise, provocada pela pandemia, os portugueses não querem ouvir falar dos buracos do passado e que parecem não ter fim, mas de novos investimentos, reinvenção, inovação, recuperação de um país e de uma economia ainda ligada ao ventilador. Transparência e esperança precisa-se!

Esta semana na conferência de imprensa do Novo Banco, o presidente executivo António Ramalho, disse: “terminou o ciclo do silêncio e iniciou-se o ciclo do esclarecimento”. Espera-se que a frase tenha aplicabilidade transversal.