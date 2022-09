Mensagem de início de ano letivo

Caros pais,

Mais um ano que começa, mais uma série de desafios, batalhas, tempestades tumultuosas que iremos atravessar. Serve a presente para nos precavermos e passar a palavra aos pais mais desatentos e aos que ainda não conhecem esta realidade e não sabem que a partir de agora serão tratados por "mãe" ou por "pai" - mesmo que sejam não-binários - por todos os professores dos filhos, até ao final do percurso escolar de cada um.

Primeiro aviso: piolhos. Passando a pandemia (altura em que os piolhos emigraram para países que não adotaram vacina) e depois de dois anos de ausência, é por esta altura que aparece a epidemia dos piolhos. Não quero falar sobre isso.

Segundo aviso: não irá preso se não comprar todo o material escolar pedido ou das marcas sugeridas. O compasso pode ser sem travão, a régua pode ser de 20 cm - em alternativa à de 15 cm - e o papel cavalinho pode não ter o cavalinho. Deixe algum orçamento para o leite, que vai precisar.

Terceiro aviso: não inscreva os seus filhos em explicações antes de eles e dos professores demonstrarem reais incapacidades de aprenderem e ensinarem, respetivamente. Espere pelo Natal. Deixe algum desse dinheiro para a carne, que vai precisar dele.

Quarto aviso: atividades extra. Se quiser inscrevê-los em alguma, não pergunte em qual e inscreva-o por um ano. Eles mal têm idade para limpar rabo, quanto mais decidir qual a atividade melhor. E ao fim de dois meses, quando embirrarem e pedirem para sair porque "afinal já não gosto!", não ceda. As atividades são como jantar fora: eles pedem tudo o que acham que tem nome um giro na ementa e no final deixam metade no prato. Não se deixe enganar, porque vai precisar do dinheirinho para as mercearias.

Quinto aviso: quando começarem a aparecer recadinhos dos professores do tipo "ele precisa de estar mais concentrado" ou "necessita de mais apoio em casa", responda com o seu currículo de não-docente. (Caso seja docente, deve saber o que fazer.)

Sexto aviso: telemóveis. Os telemóveis e o estudo são incompatíveis. Se eles lhe disserem que precisam do telemóvel enquanto estudam para o teste de matemática, para tirarem dúvidas com os amigos ou coisas deste tipo, não ceda. Antes um cigarrinho do que o vício das redes, é a minha teoria.

Sétimo aviso: apareçam na escola com regularidade e sem avisar. Just saying.

Oitavo aviso: áreas de estudo. Há aqueles que sabem exatamente o que querem, aqueles que sabem exatamente o que não querem e os outros. As áreas de estudo dos dois últimos grupos escolhemos nós.

Nono aviso: a escola hoje também educa. Cultura woke, hipersexualização da sociedade, etc. É assim que estamos e é assim que está a escola. Jantar diariamente em família, mais livros e menos telemóveis, participação na vida da escola: educar os filhos pode ser uma alternativa à escola. O Chega não é solução.

Décimo aviso: não existem maus alunos, existem alunos desinteressados. A vida escolar de uma criança dura 12 anos e são os pais, não os professores, que os acompanham durante esses 12 anos. Nunca desista deles: de lhes exigir.

Jurista