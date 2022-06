Mercado imobiliário, preços e procura mantêm tendência

Com grande expectativa eram esperados os dados do INE relativos à performance do mercado Imobiliário no 1.º trimestre de 2022, para verificar de que modo a subida da inflação e a terrível invasão da Ucrânia pela Federação Russa teria ou não influenciado este importante setor da nossa economia.

Uma atenta análise permite destacar que o índice de preços da habitação relativo ao 1º trimestre de 2022 teve um crescimento em relação ao trimestre anterior de cerca de 3,8%, já na comparação com o trimestre homólogo, o 1º trimestre de 2022 cresceu em relação a 2021 cerca de 12,9%, podendo-se concluir que o setor, ao nível dos preços, segue uma evolução em linha com a tendência de crescimento verificada em trimestres anteriores, não existindo para já nenhum sinal de alarme em relação a uma possível baixa de preços e valor no setor.

Outros indicadores fundamentais para sentir o pulso e a performance do setor são os dados relativos ao volume de transações e respetivo valor global. Neste aspeto o mercado caracterizou-se por uma diminuição na sua performance quando comparado com o trimestre anterior! Diminuindo em cerca de 5% e 2% no que respeita ao seu volume e valor global das transações, produzindo o mercado, mesmo assim, 43.544 transações a que correspondeu um valor global de 8.1 mil milhões de euros, já na comparação com igual trimestre do ano passado o mercado cresceu 26% em termos das transações e 44% no seu valor, estando-se assim e em comparação com 2020 a fazer mais negócios e de valor superior!

Destaque ainda para a região da Madeira que viu aumentar o seu volume de transações em cerca de 4,5%, e para a retoma do crescimento em termos de valor verificada na AMLisboa, Alentejo e Madeira

Nota importante também para a procura internacional que representou cerca de 10% do valor do setor no 1.º trimestre e que embora tenha crescido cerca de 70%, atingindo um total de transações de 2.556 na comparação com o período homólogo, viu o seu volume de transações cair 20% na comparação com o trimestre anterior.

Este importante grupo de compradores representou neste 3 primeiros meses do ano uma entrada líquida de capital de cerca de 810 milhões de Euros com cerca de 5,9% das casas vendidas (2.556) sendo assim um grupo altamente relevante para o setor, para o qual é necessário ter um olhar mais cuidadoso não só para manter como sobretudo para o potenciar.

Em termos globais assistimos a uma clara manutenção e crescimento do setor, quando comparado com igual período de 2020, contudo os sinais mostram uma retração, certamente pontual, em relação ao último trimestre do ano, que deve ser olhada com atenção, o valor do mercado tem-se mostrado robusto sobretudo suportado com clientes estrangeiros, os preços não mostram sinais de retração tendo evoluído de acordo com a tendência.

Gustavo Soares, Owner & Managing Director da ENGEL & VÖLKERS Porto