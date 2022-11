Mestrados em empresas: um cenário Win-Win

Num cenário em que a inovação tem um papel preponderante nas empresas e onde a tecnologia deixou de ser um enabler para se tornar amiúde num argumento essencial para o negócio, o conhecimento e a capacidade de inovar têm uma palavra a dizer no dia-a-dia das empresas.

Neste contexto, a inclusão de colaboradores que estão a cursar o último ano da sua formação académica, e que estão envolvidos no desenvolvimento de teses de mestrado, apresenta-se como uma oportunidade win-win para esses estudantes e para as empresas. Empresas com a Eurotux acolhem estudantes dos últimos anos de cursos de engenharia e as vantagens são óbvias para ambas as partes:

Para o aluno de mestrado - porque se insere no mercado de trabalho mesmo antes da conclusão do seu curso, e porque tem acesso aos recursos de orientação e conhecimentos de que necessita para concluir com sucesso a sua tese de mestrado. Além disso, as empresas facilitam a gestão horária para que a experiência na empresa seja complementada pelo devido acompanhamento académico por parte do orientador do mestrado.

Para as empresas - porque tem acesso a projetos de mestrado que têm a capacidade de renovar ou revolucionar o modus operandi interno, ou de criar novas soluções inovadoras baseadas nas propostas de mestrado apresentadas pelos alunos. Novas pessoas implicam novas ideias, um condimento essencial para a criação de inovação nas empresas.

No caso da Eurotux, a título de exemplo, foi possível implementar novos processos e soluções no que respeita à gestão de projetos - fruto do trabalho conjunto com um aluno de mestrado que integra a nossa equipa. Graças ao investimento conjunto de I&D, conhecimento, recursos e disponibilidade de equipa, implementámos um sistema de análise e investigação de metodologias de gestão de projeto que nos permitiu criar um método de funcionamento que apresenta uma Gestão de Projetos mais virada para o cliente, mais dinâmica. Esta solução deu origem a uma ferramenta que garante uma maior automação na gestão de projetos, com alertas automáticos para diferentes tarefas e um nível de automação geral que permite melhorar a interação com o cliente e responder assertivamente aos seus desafios - e tudo nasceu do trabalho conjunto com um estudante de mestrado na equipa Eurotux.

A juntar a estes argumentos o facto de as empresas poderem aceder a benefícios fiscais mediante o investimento em I&D, para o qual a inclusão destes profissionais em mestrado são um componente essencial. O papel de organizações como a ANI - Agência Nacional de Inovação - e dos meios académicos é determinante na criação de um cenário em que ambas as partes - empresas e estudantes - só têm a ganhar.

Daniela Costa, Diretora de Gestão e Desenvolvimento da Eurotux