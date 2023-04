Meta: neutralidade carbónica. Veículo: todos nós

Organizações, governos e pessoas em todo o mundo têm trabalhado no sentido de ajudar a mitigar a crise climática que o nosso planeta atravessa, com soluções de curto prazo para apoiar a redução da nossa pegada diária, e estratégias a longo prazo que nos permitam alcançar a neutralidade carbónica.

O Pacto Ecológico Europeu é um bom exemplo de um plano a longo prazo, por parte da União Europeia, para tentar ser o primeiro continente com um impacto neutro no clima, tendo definido como meta uma Europa climaticamente neutra até ao ano 2050. Um objetivo claro e ambicioso que, para ser cumprido, implica a redução das emissões no continente em 55% quando comparado com os níveis verificados em 1990.

No entanto, conseguir alcançar essas metas depende do esforço de todos nós, estando também dependente de que se façam mudanças profundas que, certamente, demoram tempo até que se consigam colher os frutos desses esforços. E, por onde começar? Que mudanças são essas? Qual o primeiro passo que as empresas podem dar?

Hoje em dia, as organizações deparam-se com a necessidade urgente de ativar uma estratégia climática e métricas de desenvolvimento sustentável nos seus planos de negócios, não apenas para reduzirem a sua pegada e ajudarem a contribuir para a tão desejada neutralidade carbónica, mas também porque o próprio consumidor exige cada vez mais conhecer os esforços das marcas em prol da sustentabilidade do planeta. E a verdade é que, em vários casos, a existência ou não desse esforço por parte das marcas determina a escolha do consumidor.

Assim, os líderes empresariais devem atuar no imediato, combinando a implementação de medidas a curto prazo com planos de longo prazo que possam, efetivamente, provocar uma mudança positiva no impacto que a sua organização está a ter no planeta.

A mobilidade suave, ou mobilidade sustentável, deverá também ser encarada pelas organizações como uma forma de reduzirem a sua pegada ambiental e ajudarem a reduzir o tráfego automóvel nas cidades de maior densidade populacional. Ações como mudar de frotas de carros para frotas de bicicletas sempre que possível é já uma realidade para várias empresas que, além do impacto ambiental positivo, nessa mudança também conseguem alcançar um impacto financeiro relevante.

Mas, a verdade é que este é um esforço que só faz sentido que seja feito em conjunto com o governo e autarquias, pois é necessário continuar a dotar as cidades das infraestruturas necessárias para que esta seja uma realidade viável, segura e cómoda para todos nós - da criação de ciclovias à instalação de mais postos de carregamento para veículos elétricos, é necessário garantir que o esforço é conjunto e organizado.

Alcançar um estilo de vida mais sustentável ao mesmo tempo que se contribui para a tão desejada neutralidade carbónica é realmente possível e devemos aproveitar o Dia da Terra que se aproxima para refletir sobre as pequenas ações que todos podemos fazer para contribuir positivamente para uma mudança que é tão urgente e tão necessária.

Daniela Simões, CEO da miio