Metaverso: a geração futura do retalho já não é ficção

O conceito de Metaverso parece saído da mais imaginativa ficção científica. Pode até fazer lembrar os vários universos onde os super-heróis da Marvel se têm movido. Mas, nesse caso, o Dr. Strange ou o Spiderman vivem num Multiverso, algo bem diferente e sem ligação (conhecida) ao retalho. Ainda na ficção, a ideia de Metaverso leva-nos para o mundo de Ready Player One, onde, num futuro relativamente próximo, a humanidade tem duas vidas, a real e uma mais colorida num mundo virtual.

O Metaverso pode parecer, mas não é ficção, mesmo que o seu conceito seja ainda discutido. É uma realidade cada vez mais presente nas mais diversas áreas e o retalho, sempre em busca de novas formas de conquistar os consumidores. Esta é, aliás, uma das áreas onde o Metaverso pode crescer mais rapidamente. Segundo a Gartner, esta tecnologia é apontada como uma das cinco tendências emergentes para os próximos anos, que poderá movimentar 72 mil milhões de dólares até 2024.

A ideia base do Metaverso é criar experiências virtuais imersivas, recriando experiências semelhantes às da vida real, mas sem as limitações que esta tem. E esta é uma oportunidade para que as marcas de retalho possam criar experiências únicas para que os seus públicos alvo interajam com elas, criando ligações emocionais. Mas não só. O Metaverso, sendo uma réplica da vida, pode também servir para testar produtos e experiências, dando pistas para o que pode acontecer na vida real, sendo que lançamentos pagos no Metaverso já são uma realidade e até um negócio por si só.

Marcas de topo como a Nike ou a Zara já entenderam o potencial do Metaverso e já criaram projetos ou parcerias a pensar no impacto que podem ter. Falamos de um potencial que pode mudar a própria natureza do comércio online ou mesmo a forma como interpretamos a propriedade, que deixa de estar restrita ao mundo físico. E, pelo desenvolvimento célere do Metaverso, o mundo físico deixará de ser suficiente para garantir uma experiência diferente, e é hora de começar a abrir lojas que combinem as duas realidades.

Sérgio Viana, Partner & Digital Experience Lead na Xpand IT