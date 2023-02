Millennials: de que forma gerem as finanças pessoais?

Os Millennials, jovens nascidos entre 1980 e 1996, são menos consumistas, fogem do endividamento e preferem a experiência à posse, consomem de forma mais racional, estudam o mercado e comparam preços - revela o relatório do Bureau of Labor Statistics (BLS) de 2020. A verdade é que grande parte dos estudos que correlacionam as diferentes gerações com a segurança financeira, mostram que esta geração enfrenta menos disponibilidade financeira do que as precedentes.

Os Millennials adotam cada vez mais uma mentalidade global e digital. Para além disto, a sua perspetiva relativamente às finanças pessoais, à poupança, ao investimento e à maneira como consomem está estreitamente relacionada com fatores como responsabilidade social, meio ambiente e natividade digital - revela um estudo de 2022 do FundsPeople, sobre os mitos do estilo de poupança dos Millennials. A verdade é que os Millennials estão não só a transformar a economia, mas também a obrigar inúmeros setores tradicionais a reinventar-se.

Contrariamente às gerações anteriores, os Millennials são ambiciosos, verdadeiros empreendedores, sem medo de arriscar e com uma maior literacia financeira. Adicionalmente, segundo o relatório de 2022 do FundsPeople, esta geração sente uma maior necessidade de controlar as suas finanças de forma individual, personalizada e ter mão em todo o seu desempenho financeiro, não só por falta de confiança no estado e no sistema bancário, revelada pelo Relatório de Estabilidade Financeira de 2020, mas também pela volatilidade e interdependência da economia internacional.

Esta ambição racional, empreendedora e autossuficiente afeta a maneira como os Millennials gerem e encaram as suas finanças pessoais: investem e poupam, têm perspetivas de curto, médio e longo prazo - para diferentes objetivos - e procuram cultivar a sua literacia financeira, por forma a saber tanto quanto os especialistas, para que não haja espaço para dúvidas ou riscos mal calculados.

Para além disto, segundo o estudo de 2022 do J.P. Morgan AM sobre Millennials e as suas finanças pessoais, esta geração é a primeira a atirar-se de cabeça, desde cedo para o universo dos investimentos. De facto, historicamente, os mercados financeiros tendem a sobreviver às crises cíclicas do mercado de capitais e a regressar, posteriormente, ao sucesso das suas operações. Por isto mesmo, os Millennials veem no investimento o seu ponto de partida para uma vida longe de recaídas económicas e financeiramente estável, o que lhes pode vir a promover tudo o que desejam e ambicionam. A acrescentar que, para os Millennials, as vantagens em investir são mais que muitas, uma vez que conseguem tirar maior proveito do efeito cumulativo que resulta da tomada consistente de pequenas ações ao longo do tempo, por terem começado a investir desde cedo. Os Millennials sentem que este efeito cumulativo é uma maneira de pôr as poupanças a trabalhar por e para eles.

Em Portugal, existe a tendência de manter as poupanças em contas bancárias ou depósitos de poupança que quase não geram retornos, perdendo o seu valor ano após ano. Os Millennials estão agora a nadar contra a maré e a deitar por terra esta tendência - revela o relatório da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de 2021 (CMVM). Para esta geração, uma fatia do seu dinheiro deve ser investida em planos de poupança em ETFs ou em ações, não só para garantir capacidade de resposta face às dificuldades que a atual situação da economia global acarreta, como também para estarem preparados para o futuro.

Afinal, para esta geração, que tem mais conhecimentos técnicos e acesso a uma maior variedade de plataformas, investir nunca foi tão fácil. Para os que pretendem garantir uma maior segurança financeira a médio/longo prazo, o investimento é uma das apostas mais acertadas para poupar e gerar riqueza. Esta nova tendência levará inevitavelmente a uma maior democratização da riqueza e do acesso aos mercados de capitais.

Kintxo Cortés, Country Manager da Trade Republic para Portugal