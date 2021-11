O que eu gostava mesmo era de ouvir a minha mãe ao telefone com a minha avó a relatar em pormenor as andanças da minha gripe. A falar de mim: "Ela hoje já se sente melhorzinha, com a tosse mais solta", contava tudo ao pormenor. "Já comeu melhor e vamos lá ver como passa a noite". Eu enroscava-me nos cobertores conforme aquela conversa me aquecia a alma. No meio daquela família barulhenta e de tanto que havia para a fazer, era a maleita ligeirinha que me fazia faltar às aulas que a preocupava. Por mim, ficaria de gripe, a ser o tema das conversas da minha mãe para o resto da vida.

O meu pai dizia que a minha mãe ficava com olheiras quando um de nós ficava doente, com má cara, dizia ele. E eu ficava com orgulho egoísta por tanto amor vincado naquelas olheiras que nada tinha feito por merecer. Vamos lá ver como corre a noite - um consolo que fazia a febre baixar. Depois entalava-me os cobertores como só uma mãe sabe entalar e esticava os lençóis de maneira que a cama ficasse acabadinha de fazer sem eu ter de me levantar.

Ainda não sei se sou uma mãe dessas, nem arrisco perguntar aos meus filhos não vão eles quebrar-me o encanto, mas a verdade é que não há entalanço de cobertores como o maternal. É arte que desconfio ser só da minha mãe. Depois, passava a gripe e voltava tudo ao normal. A minha relevância baixava de grau conforme a febre, as olheiras da minha mãe desapareciam e as conversas ao telefone com a minha avó passavam a ser sobre temas que não me diziam respeito.

E o chocolate? Estudava eu tarde e no desespero da última hora e em vez de sermões sobre o estudo que se deve planear e a vida que não se deve levar assim a minha mãe trazia-me devagarinho, para não interromper raciocínios que àquela hora custam manter, um quadradinho de chocolate culinária - porque é preto e faz menos mal - e um beijinho de boa noite para me dar energia e consolo que mais uma vez não merecia.

A minha mãe era e é especialista em mimo. Mas mimo do bom, de grande qualidade. Não é mimo fútil daquele que eu dou ao meu filho mais novo que nem horas para ir para a cama tem definidas. Isto não é mimo, é nada. Quando se chega a um estado em que se pergunta a uma criança se quer ir para a cama, se quer tomar banho ou jantar, que pode deixar as couves de lado, quer dizer que já se desistiu de educar. Acabou. É como um funcionário a quem faltam meses para a reforma, já não vale a pena aprender a mexer na nova máquina de café. Vai para a cama quando for.

O mimo está hoje muito mal tratado, com má fama porque está mal explicado. Mimo não é dar a uma criança tudo o que ela quer - chama-se a isso estoirar o cartão de crédito; também não é fazer-lhe as vontades todas - o que tem o nome de fazermos de palhaços; muito menos é viver e controlar o dia-a-dia dos filhos - a isso chama-se simplesmente escravatura emocional. Mimo do bom é ter olheiras por preocupações que nós, os únicos adultos da sala, sabemos serem válidas; é dar chocolate porque sim e não porque nos pedem; e é saber entalar os cobertores de forma a fazer baixar a febre. E um beijinho demorado na testa. Mimo sem beijinho na testa, não é mimo. Uma criança mimada assim, é feliz a vida toda. Garanto.

Jurista