Minhas queridas amigas

Uma das minhas melhores memórias é de vocês a pegarem os meus bebés ao colo e os apertarem como se fossem vossos. "Ah, este cheirinho a bebé, que saudades" - não havia uma que não dissesse isso. Ficava vaidosa. Fui das últimas de nós a ter filhos e tive sorte por isso. Não pus mel nas chuchas como tu, M., mas encharquei os berços com Aero Om para eles se calarem com o mesmo desespero. E era vê-los a acordar de manhã com a cara e os lençóis cor-de-rosa como marcas de uma guerra entre o sono e o choro que durou a noite toda. Foi uma de vocês que me ensinou a não ligar à bula do remédio que aconselha duas gotas três vezes por dia, porque connosco era aos esguichos, até eles se calarem de exaustão e nós também. Estão inteirinhos e sem maleitas, é o que dizemos orgulhosas ao mundo quando nos falam de Aero Om. E a nossa Carminho também, apesar do mel.

Descobri com vocês que os bebés se transportam para todo o lado e que nos devem limitar o menos possível, não devem ser entrave às tardes passadas nos cafés a abanar cadeirinhas e a falar de tudo como se não existissem. Contei-vos imensas coisas sobre eles, os meus medos, as minhas manias, as minhas asneiras, em tom de confissão. Foi só assim que percebi que o crescimento tem fases. Vocês e os vossos filhos chegaram primeiro a todas essas fases e isso facilitou-nos a vida cá em casa, era como se estivéssemos a ver a vida mais à frente do que a realidade. Até agora acertaram em quase tudo.

Depois, deram-me conselhos sem dó nem piedade, coisas que só as mulheres fazem umas com as outras - porque, ao contrário dos homens, metem-se nas vidas umas das outras. E ainda bem. Os meus filhos irritavam-se imenso quando tu, B., lhes dizias para saírem de cima de mim "porque agora eu e a mãe estamos a brincar". Eles ficavam com cara de parvos a olhar para ti e iam-se embora, obedientes e meio aparvalhados. Mas não há melhor expressão do que esta para definir as conversas que tínhamos horas e horas, como se fossem as últimas da vida. E tu, S., que me dizias que ficavas na cama aos fins de semana e eles tomavam o pequeno-almoço sozinhos. Como? "Então, arrumo os cereais e o leite nas prateleiras de baixo e eles servem-se. O fim de semana é para descansar, Inês". O Tomás tinha 5 anos e a Madalena 3 e tu, esperta, dormias até tarde.

Minhas queridas amigas, sem vocês teria sido diferente, bem pior. Não teria aprendido a relativizar certas crises e a valorizar outras - nunca sabemos quais são quais, mas vocês não têm dúvidas. Deve ser porque estão a ver de fora e gostam de nós, o que faz toda a diferença. A frase que eu mais gosto da P. e que me ensina tanto é: "Deixa lá...". E eu deixo. Tem sido uma maravilha desde que aprendi a "deixar lá". (A P. também diz imensas vezes maravilha). Também adoro a máxima de outra de vocês que me tem conduzido nesta vida: "Os nossos filhos fazem-nos bullying", avisa-me ela com frequência a propósito das chantagens emocionais. Tão verdade.

Vocês nem sabem da minha vaidade quando elogiam os meus meninos como se tivessem orgulho neles, como se fossem também um bocadinho vossos. E eles a mostrarem-se crescidos, todos inchados, com voz grossa e a falar de coisas sérias. Sei que por dentro vocês se riem de ternura, ao mesmo tempo que os levam a sério e elogiam o meu trabalho, como se fosse meu. É tão bom. Faço o mesmo com amigas mais novas, com a D., quando me aparece angustiada porque não sabe onde arrumar tanto amor que tem por aqueles filhos. E eu imito-vos no conselho, como se fosse inventado por mim.

Venho assim agradecer-vos por tanto me terem apoiado, ajudado e ensinado durante este imprevisível caminho que é a maternidade. Vocês sabem quem são, por isso não preciso vos nomear (somos mulheres e imaginem que me esqueço de alguma... nunca arriscaria).

Obrigada por tudo, amigas sempre, e que as mesas de cafés nunca nos falhem porque é nelas que tratamos das vidas dos nossos filhos.

Jurista