Mobilidade sustentável: os elétricos são o futuro?

Depois de décadas de poluição, o planeta está a pedir socorro. Prova disso são as alterações climáticas a que temos vindo a assistir. Nesse sentido, os carros elétricos surgiram, e estão em contínuo desenvolvimento, precisamente para dar resposta ao impacto que os combustíveis têm no meio ambiente. Este tipo de veículos tem sido adotado maioritariamente por consumidores, devido às suas limitações de autonomia e de infraestrutura para assegurar rotas fluidas aos serviços comerciais, mas esse paradigma começa a diluir-se.

Segundo um estudo da McKinsey, em 2019, quase todos os países europeus registaram o dobro das vendas de carros elétricos (o que contraria a tendência mundial que aponta para um desaceleramento). O desenvolvimento da tecnologia, o lançamento de novos modelos e o incremento dos existentes com baterias com maior autonomia foram fatores que contribuíram para este aumento. Por outro lado, é de destacar o trabalho conduzido pela União Europeia em matéria de sustentabilidade, como, por exemplo, a nova diretriz de emissões máximas para os carros de passageiros.

Porém, para as empresas, a aquisição de elétricos não se trata apenas de uma questão de sustentabilidade, é também uma oportunidade de poupança.

De facto, a compra de carros elétricos para compor a frota comercial pode compensar (e muito) às empresas, uma vez que o carregamento já é viável para a maioria dos utilizadores. De acordo com o projeto de sustentabilidade e investimento em mobilidade alternativa, Portugal conta com mais de 152 postos de carga rápida nas principais autoestradas do país.

Além disso, em Portugal, existe um conjunto de medidas de incentivo que representam uma poupança significativa nos custos associados à frota automóvel. Ao comprar carros elétricos para a frota da empresa, usufrui-se de um incentivo de até 2.250€ (para veículos ligeiros com valor inferior a 62.500€); isenção do pagamento do ISV, do IUC e da Tributação Autónoma; e dedução total do IVA das despesas relacionadas com o aluguer operacional do veículo, assim como a eletricidade que o veículo consome.

Por estes motivos, ao pensar renovar a frota automóvel da empresa, os carros elétricos devem ser ponderados como opção. Aliás, hoje, o mercado já oferece uma grande variedade de modelos, com baterias com autonomia suficiente para atender às necessidades da maioria das empresas.

A pandemia de covid-19 poderá ter algum impacto nas vendas deste segmento a curto prazo, estando a recuperação condicionada pela capacidade da economia europeia de ultrapassar o profundo golpe que sofreu. Contudo, o confinamento (e a consequente ausência de carros nas cidades) veio mostrar quão devastadora é a poluição causada pela mobilidade das populações. É urgente investir no futuro e mudar a forma como nos deslocamos. As empresas podem começar a dar o exemplo e acumular poupanças ao mesmo tempo.

João Pontes, Partner da Expense Reduction Analysts