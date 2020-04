Mudança, aulas online e as empresas

Sexta-feira, coincidentemente uma sexta-feira 13, depois de uma semana alucinante de trabalho, formações e outros, carregada também de uma carga emocional diferente pelos acontecimentos na sociedade. Um conjunto de pessoas inicia o seu fim de semana, levando consigo um desafio inédito: no seu próximo dia de trabalho no IPAM, milhares de alunos passarão para as suas casas, alterando tudo o que fora anteriormente planeado.

Toda a preparação de meses em termos de desenvolvimento de competências, metodologias de ensino, avaliações, dinâmicas de aulas, convidados externos e trabalhos com empresas, terá de ser adaptada às novas circunstâncias, num curtíssimo espaço de tempo.

No fim de semana tudo ficou parado, em expectativa, mas ao abrir os computadores às 8:00 de segunda-feira 16, lá continuavam os parceiros de costume: dezenas de docentes e milhares de alunos, não estavam afastados ou desorganizados pela mudança, muito pelo contrário, mantinham-se completamente focados e surgiam com o entusiasmo de quem parte para uma nova experiência.

Neste momento, depois de algumas semanas, o balanço é amplamente positivo. Os desafios sucedem-se e assim também as soluções, resultantes da colaboração entre os diferentes atores (direção, professores, alunos, serviços académicos e outros).

Como foi possível conseguir uma mudança assim em menos do que uma semana? Quando se fala tanto em change management e ecossistemas híper dinâmicos, o que pode uma empresa retirar do exemplo supracitado?

O caso pode ser compreendido em três pontos distintos, que exemplificam horas de teoria de marketing. O modelo de negócio com foco no cliente, liderança e cultura, competências e pessoas. Especificando o modelo de negócio com foco no cliente. Nesta altura o desafio não era só passar as aulas (produto) para o formato online, mas sim responder à pergunta: “Como continuar a desenvolver competências nos alunos com, pelo menos, a mesma qualidade, num contexto de virtualização das aulas?” Este foi o mote e a partir daqui toda a organização sabia qual era o foco para construir a solução.

Depois tornou-se importante trabalhar a cultura e a liderança, pois sendo uma organização com 35 anos no mercado e que trabalha em marketing, teve sempre uma postura irreverente, de inovação e de antecipação de tendências. Em cada ano letivo, o docente deve introduzir algo de novo. A fórmula do “sempre se fez assim”, não funciona na instituição. Contudo, a cultura é dinâmica e precisa de liderança que a reforce e a implemente. Neste caso, a liderança impõe dentro da organização pensamentos fora do convencional, estimulando que se trabalhe com os clientes (alunos) no limite daquilo que é novidade, e, muito importante, aceitando o risco de que alguns projetos poderão falhar.

As competências e as pessoas são a base de toda esta mudança. A desvalorização das competências e a ideia de que as tecnologias resolvem tudo, têm sido um desastre em muitas empresas. A questão do online já vinha sendo trabalhada na organização há vários anos, numa visão do que seria o futuro. Só que o futuro chegou, como chega sempre, sem avisar, de uma forma imprevisível e numa escala inesperada. Aquela aprendizagem, ajudou sobremaneira a adaptação à nova realidade.

Em termos de pessoas, para além das qualificações técnicas próprias da função, a cultura da organização filtra e não tolera alguém que faça parte do problema, focando antes para que contribua para a solução. Nos (poucos) dias de preparação, na organização, não se ouviu ninguém a dizer que não seria possível, que precisava de mais tempo, que precisava de mais meios, que a formação foi insuficiente. O que interessava era como seriam resolvidos os diferentes desafios, ponto a ponto, dentro do tempo existente. Simples. Cultura e liderança a funcionar.

Em suma, com base no exemplo anterior, podem ser formuladas algumas pistas para encarar tempos de mudança transversal a qualquer empresa:

Definir o negócio a partir do benefício que a empresa cria para o cliente e não do produto ou serviço que vende. A organização do exemplo não vende aulas ou formação, desenvolve competências para uma melhor carreira profissional; isto torna a mudança mais objetiva e fácil de gerir; Desenvolver uma cultura de mudança, partilhada com o cliente, e de envolvimento com todas as pessoas da organização, sendo implacável com os imobilismos e lentidão. Implementar projetos piloto de mudança e aprender com o que é novo, pois o futuro chegará mais rápido do que pensamos. Essa aprendizagem bem poderá ser o fator de diferenciação e de sobrevivência da empresa, mantendo sempre o que se faz bem feito. Ter pessoas qualificadas que façam a diferença e que tenham uma cultura de mudança. Desenvolver a consciência que uma empresa baseada em estagiários, pessoas mal remuneradas, desmotivadas e com competências inadequadas, não tem hipótese num contexto de negócios exigente como o atual.

Depois, entra a tecnologia, que é da maior importância para que se possa implementar e gerir convenientemente o que se quer. O futuro já está aí. Importa que os empresários e os gestores decidam como o vão encarar. Cabe a cada um impulsionar, motivar e organizar a mudança.

PhD, Docente do IPAM, Partner da Inov2win