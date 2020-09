Mudar não é suficiente, é preciso compreender a nossa relação com o trabalho

Os métodos de trabalho têm evoluído ao longo dos anos. Em 2020 estamos a assistir a uma verdadeira revolução: a covid-19 obrigou uma série de países a declarar quarentena e as empresas tiveram que rasgar os manuais. Os CEOs das grandes multinacionais começaram a reunir-se online diretamente de suas casas, os negócios offline apostaram na digitalização para sobreviver e os nossos ecrãs passaram a ser a porta de entrada para o escritório.

Praticamente qualquer tipo de negócio foi obrigado a reavaliar os modelos operacionais e as práticas de trabalho. Estaria a empresa pronta para o futuro? Está à prova da pandemia? E existe capacidade de comunicar rapidamente com os clientes e os funcionários da empresa? Hoje é fundamental que os funcionários confiem que a empresa está a tomar as decisões corretas, quer estejam a trabalhar na linha da frente da pandemia, como em hospitais, ou em qualquer outro tipo de negócio. As empresas que conseguiram responder com sucesso a estes novos desafios vão construir relações preciosas a longo prazo.

Neste momento não é suficiente simplesmente trabalhar numa empresa, é preciso estar integrado numa comunidade com ampla comunicação, autonomia e segurança.

O normal já não chega

Um pouco por todo o mundo, quando as quarentenas impostas pelos governos começaram a ser progressivamente retiradas, surgiu uma pergunta recorrente: quando é que vamos voltar ao normal? No entanto, os estudos recentes provam que nem toda a gente está ansiosa por voltar ao normal. Para muitos, este período serviu para um reflexão importante de como, quando e onde trabalhamos.

Nos últimos meses, fomos abruptamente catapultados para uma ideia de trabalho mais justo e flexível, onde o que importa é o talento dos trabalhadores e não em que cidade – ou até país – estão, e onde vamos ao escritório porque vai acontecer alguma coisa especial, e não porque sim. E sobretudo, compreendemos finalmente que ao invés de a nossa vida girar à volta do trabalho, é o trabalho que deve girar à volta da nossa vida.

E não ficamos por aqui. Não foi apenas o espaço físico do escritório que mudou, também a nossa forma de trabalhar. Assistimos a empresas que colocaram os funcionários no centro das tomadas de decisões. Estas medidas resultaram em um aumento do sentido de valorização e comprometimento dos funcionários com a empresa.

De centrados no lucro a centrados nas pessoas

A experiência dos funcionários no ambiente de trabalho estava no radar antes da pandemia, sendo apontada como uma das três prioridades pelos líderes de Recursos Humanos. Mas a covid-19 acelerou tudo – a experiência dos funcionários na empresa está agora no topo das prioridades dos Recursos Humanos.

Houve um esforço sincero das empresas em manter os funcionários seguros e bem informados. Vejamos o exemplo do Workplace, a ferramenta de trabalho desenvolvida pelo Facebook. Desde a criação de bots para verificar o bem-estar dos funcionários até sessões de perguntas e respostas em direto, as empresas encontraram formas de inovar nesta ferramenta enquanto estavam fisicamente distantes dos funcionários. Em Portugal temos o exemplo da Farfetch, que usa o Workplace de forma transversal. Os executivos da empresa estão sempre em contacto por vídeo, usam a ferramenta das perguntas e respostas em direto, e conseguem uma grande proximidade com os seus colaboradores, ou como eles gostam de chamar, os Farfetchers.

A experiência do funcionário deve continuar a ser uma prioridade após a pandemia, o que vai também obrigar a mudar a forma de pensar as empresas, que cada vez mais devem envolver os funcionários nas decisões.

O novo normal começa agora

Além de exigir um novo tipo de liderança, a covid-19 também exigiu um compromisso de longo prazo por parte dos funcionários. Falar da boca para fora não é suficiente. Os CEOs devem liderar pelo exemplo ao incorporar os valores e as capacidades de uma empresa dirigida por funcionários. Mesmo com o Recursos Humanos a indicar o caminho, a forma como os líderes se impõem neste novo normal pode ter um enorme impacto no sucesso da empresa.

Enquanto a liderança tem um papel vital a desempenhar, a chave para a experiência do funcionário é um afastamento propositado das comunicações de cima para baixo que, até há pouco tempo, dominavam as relações empregador-funcionário. É um passo em direção à comunicação centrada no funcionário. Neste cenário toda gente tem voz e faz-se ouvir.

A experiência do funcionário deve ser aplicada a todas as pessoas da empresa, desde os líderes aos estagiários. É importante conseguir ligar todos estes elementos de uma empresa sem uma tecnologia dispendiosa e que requer uma implementação e treino intenso. A tecnologia que se pede é que democratize a organização e que seja possível usar em qualquer local.

As empresas que obedecerem a esta nova forma de pensar podem mesmo ver resultados imediatos. Existem estudos que demonstram que as empresas onde os funcionários seguem este tipo de nova experiência de trabalho são mais lucrativas, inovadoras e têm clientes mais satisfeitos. Além disso, implementar estas medidas é um investimento real nas pessoas. E se a pandemia nos ensinou alguma coisa, é que vale a pena cuidar das pessoas.

Irene Cano, diretora-geral do Facebook em Portugal e Espanha