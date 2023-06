Muito além do omnicanal: o Unified Commerce vem revolucionar o setor do retalho

Num momento em que a experiência do consumidor no setor do retalho se torna cada vez mais importante, as necessidades também estão a evoluir no que toca à experiência de pagamentos, à medida que os clientes procuram alternativas mais cómodas e convenientes. Neste sentido, já muitas empresas utilizam estratégias omnicanal para melhorar os seus processos de compra - que, como o nome indica, lhes permitem estar presentes em vários canais ao mesmo tempo: os clientes podem fazer uma encomenda online e escolher levantá-la em loja, por exemplo. No entanto, apesar das vantagens do omnicanal, há uma nova estratégia que está a mudar toda a narrativa dos pagamentos: o Unified Commerce.

O Unified Commerce surge para colmatar uma necessidade subjacente de combinar totalmente os diferentes canais de vendas - porque, na verdade, as estratégias omnicanal não fazem mais do que permitir que o cliente realize transações através de vários métodos de pagamento, por exemplo em cartão (estando este presente ou não), através de dispositivos móveis, wearables, etc. e em ambientes diferentes, colocando o controlo sempre do lado do comerciante. O Unified Commerce vai mais longe e promete revolucionar o retalho.

Uma experiência totalmente nova

O Unified Commerce não pretende apenas permitir que os comerciantes processem e controlem as transações, dando-lhes visibilidade sobre as mesmas; mais do que isso, possibilita que acompanhem a jornada do consumidor, sem terem de se preocupar sobre se este está a pagar via e-commerce, cartão bancário ou por qualquer outro meio. No final, o retalhista terá visibilidade e fluidez totais sobre a forma como o consumidor está a operar e a interagir com ele - e esses dados ser-lhe-ão muito valiosos para poder estabelecer tendências, fazer correlações e conseguir compreender o que procuram, afinal, os consumidores.

Os comerciantes desfrutam de uma experiência totalmente nova, uma vez que podem desenvolver uma única plataforma que abrange múltiplos países, múltiplas moedas e múltiplos canais, incluindo transações em cartão (presente ou não), através de dispositivos móveis, dispositivos inteligentes e outros. Desta forma, têm à sua disposição todos os diferentes canais possíveis num só lugar, de forma unificada, e podem escolher a melhor solução para o seu negócio, consoante os seus requisitos.

A principal diferença em relação ao omnicanal é que com o Unified Commerce não há uma separação entre as transações com cartão e o e-commerce - tudo é, simplesmente, comércio! Isto permite, por exemplo, que um cliente que está na loja física conclua a sua compra através do canal de e-commerce, se assim preferir; e que os retalhistas não precisem que os clientes paguem em cartão, com um dispositivo inteligente ou de uma forma mais tradicional quando estão na loja. Assim sendo, é possível proporcionar a mesma experiência nas transações com cartão e através do e-commerce, reduzindo a fricção e permitindo um maior conforto e comodidade, tanto para os retalhistas como para o consumidor final.

Em suma, a conveniência é rainha para os dois lados, e o importante é que o cliente se sinta satisfeito e realize a compra!

O Unified Commerce nos supermercados autónomos

Esta estratégia já está a começar a ser aplicada em Portugal e Espanha - um bom exemplo são os supermercados autónomos, que começam a surgir e se tornam uma alternativamente altamente conveniente e flexível com o apoio do Unified Commerce. A maioria das lojas autónomas atuais requer que o consumidor instale uma aplicação móvel, efetue o registo nela e faculte os seus dados pessoais - e tudo isto apenas para poder abrir a porta de entrada. Tantos passos e um certo desconhecimento do conceito causam fricção e, muitas vezes, desmotivam os consumidores de sequer tentar entrar nas lojas.

Com uma estratégia de Unified Commerce, é possível realizar todo este processo sem ser necessário recorrer a uma aplicação; basta que os consumidores toquem no leitor de cartões com o seu cartão bancário, smartphone ou dispositivo wearable para entrar na loja, escolham os produtos que querem e, no final, o sistema vai reconhecer quanto precisa de cobrar. A transação é muito simples, começando com o método de pagamento e sendo depois concluída através de capacidades de e-commerce. Isto habilita pagamentos realmente invisíveis, e compras muito mais rápidas e fáceis.

Podemos, assim, concluir que o Unified Commerce é o próximo passo nas estratégias de retalho e promete mudar o paradigma da experiência de pagamentos, tanto para os consumidores como para os próprios retalhistas, proporcionando mais flexibilidade e conveniência nas transações. Uma experiência incrível não tem de culminar na hora de pagar - com o Unified Commerce é possível ter o pacote completo!

David Jofre Tejada, VP Sales & Business Development Iberia, Finaro