Na corrida à Inteligência Artificial, o último a chegar é um ovo podre

Enquanto assistia à mega apresentação de arranque do Google I/O, na semana passada, rabisquei uma nota à margem do evento: a IA generativa vai ser o triunfo dos incompetentes. O CEO Sundar Pichai e vários outros executivos mostravam os avanços que vão chegar brevemente aos produtos da Google e irão permitir, por exemplo, que qualquer pessoa escreva um email como deve ser, responda a mensagens com a dose certa de humor e inteligência, e prepare publicações nas redes sociais que vão maximizar o seu alcance.

O interessante é que não será necessário que saibam escrever como deve ser ou que tenham uma personalidade interessante o suficiente na vida real. A Inteligência Artificial generativa vai fazer isso por eles. Podemos achar que estamos a trocar ideias com um intelectual que conhece a sua cultura pop, e na verdade estaremos é a conversar com o seu assistente de personalidade integrado na app de email, mensagens ou outras.

Dentro de poucos anos, a Inteligência Artificial terá permeado todas as áreas da nossa vida e será uma extensão das nossas capacidades. Foi isso que ficou patente neste Google I/O, que foi totalmente dedicado ao processo de integração de IA em curso na gigante. É uma transformação notável da liderança em Mountain View. A Google investiu muito em IA na última década, mas foi cautelosa na forma como fez chegar os produtos aos utilizadores, ciente de vários problemas na tecnologia - os preconceitos invisíveis, a confiança excessiva nos algoritmos, a falta de transparência nos modelos de treino, a margem de erro fora de ambiente controlado, o potencial de uso nefasto.

Tudo isto mudou em Dezembro passado, quando o súbito lançamento e sucesso do bot conversacional ChatGPT fez soar os alarmes. Um artigo do New York Times deu conta de um "código vermelho" accionado internamente por causa da OpenAI e do investimento da Microsoft na organização, que foi bastante ampliado no rescaldo do sucesso do ChatGPT.

De repente, a Google viu-se metida numa corrida onde provavelmente não queria participar, contra rivais de quem não esperava comer pó. E nesta cavalgada em direcção aos sistemas que vão dominar a pesquisa do futuro, alguma cautela foi deitada ao vento. É um risco que a própria empresa reconhece.

Um dos executivos que falou no Google I/O, James Manyika, teve como missão assegurar às vozes críticas que a empresa tem noção do risco destas tecnologias. Olhemos por este prisma: se acreditarmos que a IA pode gerar benefícios incríveis por força do salto quântico em capacidade e inovação, temos de admitir que há precisamente o mesmo potencial de danos e perigos, um salto no sentido oposto.

Manyika falou de desinformação, falsificação de imagens, vídeos e sons, "deepfakes" credíveis - um poço de manipulações perfeitas que podem tornar impossível ao utilizador comum distinguir o que é verdade do que é falso. Os exemplos apontados foram seguidos de medidas muito concretas que a Google está a tomar para os mitigar.

Mas há também as ameaças que nem sequer imaginamos, como não imaginámos com a Internet e as redes sociais. É aqui, de resto, que entra a responsabilidade dos governos e legisladores, que têm a oportunidade de colocar salvaguardas antes que os piores cenários se concretizem.

Esperar que as empresas o façam é um pouco ingénuo, tal como esperar que o sentido de responsabilidade seja activado por esses conselhos de administração fora (vocês não vêem "Succession"?).

Nesta fase, já é impossível meter os pés nos travões. A corrida está a alargar-se e em breve pode tornar-se menos escrupulosa. Quem chegar em último será um ovo podre, mas se os reguladores falharem teremos mais que uma dor de barriga.