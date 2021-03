Na corrida às vacinas, há uma questão que se eleva

A Europa não possui uma patente com efeito unitário. É esta a questão que se levanta quando falamos do acesso desigual dos países a um bem tão escasso como a vacina contra a COVID-19.

A pandemia forçou a União Europeia a chamar a si a garantia do acesso às vacinas e medicamentos inovadores, bem como a competitividade, a inovação e a sustentabilidade da indústria farmacêutica europeia. Confrontada com este desafio comum, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu que só uma ação conjunta poderia dar uma resposta adequada e, dessa forma, assegurou a aquisição de mais de 1.000 milhões de doses de vacinas, tendo posteriormente alocado as referidas doses a cada Estado-membro.

Não me cabe aqui discutir os termos dos contratos celebrados com as empresas fabricantes de vacinas, em nome de todos os Estados-membros, os acordos prévios de aquisição, mas sim, realçar a boa intenção de acelerar o desenvolvimento, o fabrico e a disponibilização de vacinas contra a COVID-19. Por essa altura, a Comissão Europeia pretendia distribuir as vacinas equitativamente pelos países mais carenciados, tornando a vacina um bem público mundial, assente em valores de universalidade, solidariedade e respeito mútuo, em linha com o terceiro objetivo da Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030 das Nações Unidas.

Assim se justifica que, mesmo perante uma pandemia, cada Estado-membro tenha direito à aquisição de uma quantidade determinada de vacinas contra a COVID-19, durante um determinado período e a um determinado custo, parcialmente financiado pelo «Instrumento de Apoio de Emergência». Neste sentido, e apesar das críticas, compreende-se que a Alemanha, a exemplo de outros países, tenha adquirido autonomamente vacinas para a COVID-19. Em Portugal há quem defenda a mesma prática, mas até ao momento, o país aderiu à aquisição de vacinas no âmbito do procedimento europeu centralizado.

O cenário pandémico tornou as inovações tecnológicas na área da saúde ainda mais relevantes para a sociedade, clarificando que a competição na indústria farmacêutica é impulsionada pelo conhecimento científico, e pela tutela das invenções, com especial destaque para as patentes (medicamentos e vacinas), o que obriga a destacar a importância das patentes farmacêuticas. As "patentes" constituem monopólios que a sociedade está disposta a aceitar, por assumir que os benefícios das inovações, especialmente na área da saúde, serão superiores ao preço de monopólio que terão de suportar. A própria Organização Mundial da Saúde, defendeu a atribuição da exclusividade por meio da patente em troca dos incentivos ao investimento em I&D; o potencial de transação de tecnologia especializada e a divulgação de informações técnicas à sociedade e pela capacidade inovadora que apresenta.

Face a uma catástrofe sanitária mundial, corria-se contra o tempo em busca de duas conquistas fundamentais: vacinas e aplicações móveis de vigilância epidemiológica, interoperáveis, que recorrendo à Inteligência Artificial e ao uso de big data, fossem capazes de criar redes de vigilância epidemiológica em toda a Europa. A aprovação de uma patente europeia de efeito unitário, e a entrada em vigor do Tribunal Unificado de Patentes, teria reforçado a posição europeia nas negociações.

Mas a patente europeia de efeito unitário não existe.

O Tribunal Constitucional Alemão, em sede de fiscalização preventiva publicada a 20 de março de 2020, considerou inconstitucional o ato de aprovação do acordo sobre um Tribunal Unificado de Patentes, em virtude do Parlamento alemão não o ter aprovado com a maioria de dois terços. Tratava-se de uma aprovação relevante, na medida em que se transfere poderes soberanos sobre matéria de propriedade industrial para o Tribunal Unificado de Patentes.

Contudo, a 26 de novembro de 2020, o Parlamento alemão aprovou a ratificação por mais de dois terços de deputados, e a patente unitária foi colocada de novo na agenda política por Francisca Van Dunem, aquando da primeira iniciativa da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, intitulada: "A Metamorfose da Propriedade Intelectual na Era da Transição Digital".

O sistema da patente unitária simplificará a conceção de patentes na União Europeia e criará um balcão único para as empresas, simplificando substancialmente a concessão de patentes na União Europeia.

Creio que, ao contrário da quebra de patente, a União Europeia deve continuar o caminho da cooperação e da celebração de compromissos éticos com as empresas farmacêuticas. Nunca será demais recordar que a Europa está empenhada em fazer avançar os progressos científicos, preservando a liderança tecnológica, desde que as novas tecnologias estejam ao serviço de todos os cidadãos europeus, mas não o fará sem o importante setor farmacêutico.

Cristina Caldeira, Professora e Coordenadora do PDPC da Universidade Europeia e Especialista na área da Propriedade Intelectual