Na guerra do streaming, os Emmys mostraram o futuro

“Se deixarmos passar isto, menos nada e começam a usar a Alexa para apresentar os nomeados”, disse Stephen Colbert a Jimmy Kimmel no palco dos Emmys. A voz robótica da assistente digital da Amazon nem o deixou terminar a tirada, começando de facto a apresentar as nomeadas a Melhor Actriz em Série de Comédia.

A conversa entre os dois veteranos da “late night tv” sobre a ausência de apresentador na cerimónia foi um dos poucos momentos de comédia que realmente funcionou na grande noite dos prémios televisivos, em Los Angeles. De certa forma, as estranhas curvas da 71ª edição dos Emmys espelharam bem a confusão que se vive na indústria televisiva neste momento.

Há muito mais vozes a serem ouvidas, uma diversidade como nunca antes, histórias rebuscadas que conquistam audiências, uma competição em que qualquer um pode sair vencedor e mais lugares na grande mesa das decisões. Mas quanto mais mãos se põem no ar, mais difícil é chamar a atenção. E a proliferação de plataformas de streaming faz assomar uma questão pertinente: quantos serviços estão os consumidores dispostos a pagar?

Se cada cadeia lançar o seu serviço e terminar os direitos de streaming aos agregadores, como Hulu e Netflix, veremos uma proliferação de serviços isolados pagos que dependem da produção própria? Ao Disney+ o que é da Disney, ao Apple+ o que é da Apple, ao Prime Video o que é da Amazon, e por aí em diante. O preço extraordinário que a Netflix pagou pelos direitos de “Seinfeld” mostra como o cerco está a apertar. A grande guerra do streaming ainda há pouco começou e já saturou as opções no mercado.

O que esta noite de prémios mostrou é que a HBO ainda domina a indústria, mas o futuro será incerto. A cadeia colheu os frutos do sucesso final de “A Guerra dos Tronos”, que levou para casa 12 Emmys incluindo, mais uma vez, a estatueta de Melhor Série Dramática. Mas perdeu quase todos as outras categorias em que estava nomeada: representação, salvo Peter Dinklage, realização e escrita. “Chernobyl” foi um estrondoso sucesso da cadeia nesta temporada, colhendo 10 prémios nas duas noites de cerimónia (Creative Emmy e telecast). No total, a HBO arrecadou 34 Emmys, mais que qualquer outra e acima dos 27 conseguidos pela Netflix.

A pioneira do streaming teve uma boa temporada, mas foi a Amazon e o seu Prime Video que sobressaíram – a plataforma varreu a categoria de comédia com “Fleabag”, uma surpresa para todos, e voltou a conquistar Emmys com “The Marvelous Mrs. Maisel”. Na cerimónia transmitida pela Fox, o Prime Video levou 7 Emmys, enquanto o Netflix levou 4. Foi um aviso de coisas que estão por vir.

Interessante também foi a quase inexistência de distinções atribuídas a produções das cadeias tradicionais, como CBS, Fox, AMC, Showtime, NBC. Quer isto dizer que a maior qualidade está nas plataformas de streaming, e o resto da televisão se encontra num patamar abaixo? É pouco provável que voltemos a ver séries com o orçamento e a dimensão de produção de “A Guerra dos Tronos” nos próximos tempos, mas a HBO vai precisar de uma âncora de bom tamanho para continuar a prender os espectadores e a levar prémios.

Durante os intervalos da cerimónia, vários anúncios prenunciaram aquilo que aí vem, desde o o Apple TV+, que inicia a 1 de Novembro, ao Disney+, que chega a 12 de Novembro. O desempenho de ambos dará uma boa indicação quanto à disponibilidade dos consumidores de subscreverem mais serviços. Em Abril de 2020, a NBC lança a sua plataforma, Peacock, a HBO vai lançar o HBO Max, e para quem gosta de ‘old school’ há o CBS All Access, onde reinam “Cheers – Aquele Bar”, “Cagney & Lacey” e “Donas de Casa Desesperadas.”

O dilema, para os espectadores, é curioso. Muitos abraçaram serviços como Netflix e Hulu para poderem terminar os dispendiosos contratos de televisão a cabo, podendo ver séries e filmes quando queriam e como queriam. Mas a proliferação de conteúdos “obrigatórios” é tão grande que subscrever vários destes serviços acaba por ficar ainda mais caro que um contrato tradicional. Não seria estranho que o futuro trouxesse um empacotamento destas subscrições, o que, ironicamente, traria de volta aquilo de que os consumidores se tentaram livrar.