Não diga isso, Don Ricardo

Ora aqui estamos em setembro, todos moreninhos das férias, restabelecidos e preparados para mais um ano de trabalho. Vamos a isso? Calma. Ainda não. Não sem antes dar um último relance sobre um episódio ocorrido no final do mês passado e pelo qual, aparentemente, ninguém deu.

Passou por cá um senhor chamado Don Ricardo Salinas Pliego. Trata-se nada menos do que o terceiro homem mais rico do México, fundador e presidente do Grupo Salinas, um conglomerado empresarial de telecomunicações, meios de comunicação social, serviços financeiros e retalho. A título de exemplo, o grupo detém a TV Azteca que, por sua vez, possui 31% das concessões televisivas mexicanas, fazendo-se disseminar em 13 países do sul, centro e norte da América, incluindo os EUA. Outra empresa renomada do conglomerado é o Grupo Elektra, que inclui, na área financeira, o Banco Azteca, os Seguros Azteca e a Advance America (principal concessora não-bancária de empréstimos a curto prazo nos EUA). Já no retalho, as lojas Elektra marcam presença no México e na América Latina com mais de 1100 pontos de venda. Digamos que não é coisa pouca.

Mas então que se passou? O episódio foi trivial, mas revelador. Vinha Don Ricardo Salinas do seu merecido descanso estival, passado no seu barco de luxo, ao largo das costas e ilhas do Mediterrâneo, quando resolveu parar em Portugal para explorar a costa Vicentina até embarcar em Lisboa. Ora, será que gostou? Parece que não.

Todavia, ao invés de fazer um sorriso amarelo e pisgar-se daqui quanto antes, para não mais voltar, fez-nos o favor de ser sincero. Pegou no seu smartphone e tweetou: "Estamos dececionados com a nossa estada em Portugal. Muito turismo barato. Má atitude dos encarregados da migração, alfândegas, portos marítimos e aeroporto de Lisboa. Portugal é o país do NÃO! Não se pode nada."

Agora, meus caros, a escolha é nossa. Podemos aproveitar este laivo de sinceridade, reconhecer as nossas falhas e tentar saber o que nos falta para oferecer um turismo de qualidade. Ou podemos ficar ofendidinhos, dar azo à nossa inveja e dizer mal dos ricos enquanto bebemos uma imperial numa esplanada da Baixa.

Aí, não faltarão jovens turistas pés-descalços a passar por nós vestidos à pupilo de Erasmus. E que certamente nos darão razão.

Economista e investidor