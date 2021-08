Não digam nada à minha mãe

Lembram-se dos primeiros cigarros? O fumo custava a engolir e sabia mal que se farta. Tenta mais uma vez e vais ver que depois sabe bem, dizia a minha amiga. No meu caso, os primeiros cigarros foram dois SG Gigante que tínhamos roubado ao irmão dela e que fumámos no fundo de uma quinta encostadas a um muro, com medo da polícia, dos pais, das pessoas, de sermos presas. Ela tinha razão, esforcei-me para gostar e acabei por conseguir. Não vos digo a idade que tinha que a minha mãe não sabe.

E as diretas? Por razão nenhuma, fazíamos diretas até ao nascer do sol - quando finalmente caíamos para o lado. Dormíamos em casa uns dos outros à última hora e não havia idade mínima para beber tequilas bum bum e muito menos imperiais, graças a Deus. A regras era: o dinheiro dos pais não é para essas coisas, primeiro porque não havia, depois porque não valia. Regra essa que nos obrigava a trabalhar que nem uns condenados para gastar tudo numa noite que se esquecia.

Onde é que vão? Ali, onde vão todos. Vão ao meu quarto quando chegarem, dizia a minha mãe. Chegávamos aos magotes sãos e salvos e não eram poucas as vezes em que a ceia era parte do almoço do dia seguinte. E o cheiro dos quartos de manhã? Um dos nossos amigos tomava sempre uma aspirina antes de se deitar com uma garrafa de litro e meio de água à cabeceira para acordar novinho em folha. Lembro-me de outro que o meu pai encontrou a dormir de gatas com a cabeça deitada no sofá depois de uma noite de festas populares. Tive a sorte de ninguém dar por mim: era a oitava de quem os irmãos tinham de tomar conta. Eu não tinha nada, nem regras, nem de ir ao quarto quando chegasse, porque iam eles.

Os pais mais chatos tinham os filhos mais criativos. Os meus não nos davam horas porque se dessem tinham de dar uma hora a cada um, conforme a idade, e era um entra e sai do quarto que ninguém dormia. Mas havia pais chatos: às duas em casa. Só que às duas estávamos a 20 quilómetros de casa, acabadinhos de chegar a algum lado, além disso, nem o perfume nem o rímel se gasta até às duas. A solução era chegar antes de esses pais acordarem ou depois de saírem. Ainda estou a vê-la a tirar os colares e as pulseiras para não chocalharem e a esgueirar-se para o quarto enquanto o pai saía pela cozinha. E nós no carro, aos seis no mínimo, em carros mínimos, e em suspense à espreita no portão do jardim. Houve uma vez que correu mal e a minha amiga ficou o verão todo de castigo (acabou por ser dois fins de semana que ainda hoje são feridas abertas).

Por onde andávamos? Nas cervejarias onde a cerveja era mais barata e em discotecas onde o vodka era "marado" a ver pelas dores de cabeça do dia seguinte. Não minhas, claro - deles. Mas lembram-se que ninguém nos perguntava? Só se preocupavam com os carros e com a droga, o resto era connosco. Não falavam das nossas noites, dos nossos amigos, do que fazíamos, não nos perguntavam nem nos fiscalizavam, não queriam saber muita coisa porque sabiam que era melhor para todos não saberem. Agora era a nossa vez, diziam em silêncio quando nos deixavam sair com confiança em nós e em Deus, mas cheios de medo dos carros, das drogas, das companhias e de tudo o que vem com a noite. Já tinham tido a nossa idade, e agora era nossa vez. Ainda bem que a minha mãe é de outro tempo e só se irritava quando ceávamos o almoço do dia seguinte. Coitadinhos dos nossos filhos a quem calharam pais modernos.

Jurista