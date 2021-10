Não esquecer África

As relações económicas com África sofreram oscilações ao longo da nossa História recente. Após o 25 de Abril, o passado colonialista ensombrou o relacionamento quer com os PALOP quer com os restantes países africanos. A situação melhorou com o desenrolar dos anos, mas em 2017 o mercado africano representava apenas 8% das exportações totais portuguesas e a balança comercial com África tornou-se deficitária em 2019.

Olhando para os números, percebemos que as relações económicas com África estão muito aquém do potencial que o continente encerra. Apesar dos laços históricos, culturais e linguísticos, em especial com os países lusófonos, o relacionamento de Portugal com África é fértil em proclamações políticas e parco em resultados. Há uma clara dificuldade em passar das boas intenções a iniciativas concretas, sobrando em fraternidade o que escasseia em cooperação económica, investimentos empresariais e relações comerciais.

Importa mudar este estado de coisas. A experiência e o conhecimento que temos de África, o poder da língua portuguesa e a nossa situação geográfica devem servir para estreitar as relações económicas com o continente africano. Por outro lado, Portugal é visto pelos países africanos como uma porta de entrada na UE e isso dá-nos influência geopolítica.

Em África, não faltam interlocutores para aprofundar as relações económicas com Portugal. Há empresas e investidores interessados no nosso país, bem como instituições financeiras com capital para alavancar investimentos, decisores políticos abertos à cooperação económica e programas de incentivo aliciantes para os nossos empresários.

Mas convém que as relações com África não se cinjam ao espaço da lusofonia, nem contemplem apenas setores de menor valor acrescentado. Há que apostar noutros mercados africanos com potencial e dinamizar as relações económicas a partir de fatores críticos como o talento e a criatividade, o empreendedorismo e a inovação, as tecnologias digitais e a sustentabilidade ambiental. Para tanto, são necessárias plataformas que promovam o match entre investidores e empresas de África e de Portugal.

Apesar da pandemia, África continua a ser um continente de oportunidades, onde há múltiplas carências por suprir e vigora um auspicioso acordo de comércio livre entre 54 países. Por isso, Portugal deve encarar África como um mercado prioritário e assumir-se como um player de referência nas relações da Europa com os países africanos.

Presidente da ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários