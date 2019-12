A derrota escabrosa dos Trabalhistas nas eleições britânicas da semana passada deixou muitos indicadores para analisar num momento socialmente denso e contraditório. As prioridades estão a mudar. As vozes da juventude estão a fazer-se ouvir. Jeremy Corbyn, o candidato derrotado, liderara comícios em que a excitação dos jovens era contagiante, à semelhança do que Bernie Sanders fez em 2016 e continua a fazer em 2019.

Há uma faixa da população que está preparada para uma radicalização das políticas à esquerda e um assumir de bandeiras que em décadas anteriores seriam consideradas perigosas pelos analistas políticos. Estes novos eleitores exigem posições firmes e sem desculpas centristas dos seus candidatos, escrutinando declarações de há quinze anos com a mesma lupa que usam hoje sobre as micro-agressões nos feriados étnicos. Vão para a rua com cartazes ao mesmo ritmo que caem sobre prevaricadores no Twitter, tombando as agulhas do sentimento registado pelos algoritmos das campanhas políticas.

Mas quando chega a hora da verdade, as urnas eleitorais ditam outros resultados. Quando Hillary Clinton deu uma abada a Bernie Sanders nas primárias, os apoiantes clamaram fraude. Agora que Corbyn entregou uma maioria absoluta aos conservadores, chamam-lhe lunático. A explicação é capaz de ser mais simples, e a sua conversão em realidade foi feita de forma sublime pelo cientista político David Runciman, que lidera o departamento de estudos políticos da Universidade de Cambridge, no podcast FiveThirtyEight Politics: “não há jovens suficientes para ganhar eleições.”

Runciman referiu o que a congressista norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez disse quando endossou a candidatura de Corbyn: que isto era um movimento da juventude, um voto pelo futuro. Porque foram os maias velhos que votaram mais pelo Brexit, e foram os mais velhos que votaram em Boris Johnson, e foram os mais velhos que votaram em Donald Trump, e a história repete-se em muitos lados. Mas as sociedades ocidentais estão envelhecidas. Os jovens votam com menos consistência que os mais velhos. Simplesmente, como disse Runciman, não os há em número suficiente para vencer eleições.

É uma matemática perniciosa. Os candidatos que não guinam tanto à esquerda como as vozes mais ruidosas desejam são vilificados por estarem dentro do sistema, próximos do centro, menos revolucionários que o necessário. Esse eleitorado prefere votar em candidatos sem hipótese de vitória ou ficar em casa. Foi o que aconteceu com Hillary Clinton (“Bernie or Bust”) e custou-lhe a eleição, perdida por causa de margens mínimas em Estados estratégicos. Agora, o partido Democrata está a braços com a decisão sobre um candidato moderado e considerado mais elegível ou revolucionário e mais criador de anticorpos do outro lado.

E, mais uma vez, as lições caem em saco roto. É importantíssima a mobilização do eleitorado jovem para as questões políticas e o marco que Greta Thunberg já está a deixar demonstra-o. Nos Estados Unidos, o activismo dos sobreviventes do massacre de Parkland, em especial de David Hogg, é essencial para manter a pressão sobre os políticos que se recusam a tomar medidas de controlo de armamento no país.

Só que tanto de um lado do oceano como do outro, não há jovens suficientes para vencer eleições. A atitude “holier than thou”, em que se esmiúçam candidatos, plataformas e passados à procura do mais ínfimo sinal de heresia à causa, só ajuda aqueles que se deve verdadeiramente combater. Os candidatos que assentarem a sua plataforma nas hashtags do Twitter estão condenados a ganhar a discussão mas a perder o plebiscito. E com vitórias morais não se passa legislação nenhuma.