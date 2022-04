Não há música na Ucrânia 

Ivan Kozakevych foi vocalista da banda de metal ucraniana Sectorial durante os últimos vinte anos. Numa das músicas do mais recente álbum, "VYR", canta o verso "Estamos contra todos, todos estão contra nós!". Não poderia imaginar que, no final de Fevereiro, os cenários apocalípticos de algumas das suas canções se tornariam realidade. Mas na madrugada em que a Rússia invadiu a Ucrânia, enfrentou a escuridão e voluntariou-se para lutar no exército.

Foi o que fez também Sasha Boole, um músico folk que começou por ser voluntário para ajudar refugiados e acabou por se alistar no exército. Ambos fazem parte de uma lista crescente de músicos ucranianos que puseram os instrumentos de lado e pegaram em armas para ajudar na resistência aos invasores russos. Artistas transformados em soldados: precisamente o que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descreveu numa aparição surpresa na cerimónia dos Grammys.

"A guerra. O que é que é mais oposto à música? O silêncio das cidades arruinadas e pessoas mortas", começou por dizer. Metido num bunker em Kiev, a sua voz rouca ecoou na Garden Arena do hotel MGM Grand, em Las Vegas, onde os maiores prémios da música foram entregues este fim-de-semana.

"Os nossos músicos usam armaduras corporais em vez de fatos de gala", apontou, de forma eloquente. Se cantam, é para os feridos nos hospitais. "Defendemos a nossa liberdade. Para viver. Para amar. Para soar."

Na sua própria terra, disse, no seu chão, lutam contra a Rússia, "que traz o horrível silêncio com as suas bombas." O silêncio da morte. Nesta Ucrânia ensanguentada não há música. Não há vestidos de noite nem purpurinas como as que encheram de glamour o palco da Garden Arena, onde os músicos do ano celebraram as suas conquistas.

"Preencham o silêncio com a vossa música. Preencham-no hoje. Para contar a nossa história", pediu Zelensky, apelando a que as pessoas continuem a denunciar as atrocidades da guerra na televisão e nas redes sociais.

A intervenção do presidente ucraniano foi curta, menos de um minuto e meio, mas pungente na medida certa. Falou das cidades que estão a ser destruídas - Chernihiv, Kharkiv, Volnovakha, Mariupol - e disse ter o sonho de as ver a viver em liberdade.

"Livres, como vocês no palco dos Grammy."

A seguir, John Legend fez uma interpretação especial da canção "Free" com a participação da cantora ucraniana Mika Newton, que em 2011, antes de tudo isto, representou a Ucrânia no Festival Eurovisão da Canção. E no final apareceu Lyuba Yakimchul, uma escritora que escapou há poucos dias do Donbass, a pedir protecção para a sua pátria.

Tão perto que estamos dos 48 anos do 25 de Abril, foi difícil não pensar no silêncio atroz de uma pátria amordaçada, quebrado apenas pelo som dos tiros, das bombas e dos gritos. Não há música na Ucrânia. Os microfones e os pedais ficaram para trás, talvez de forma permanente.

Zelensky sabe que tem de continuar a atordoar o mundo com as suas palavras e as imagens dilacerantes das cidades destruídas. Sabe que aparecer é tão crítico como disparar. Porque o futuro é incerto e o mundo só ajuda quando vê. Como disse o presidente no seu curto discurso nos Grammys, "A guerra não nos deixa escolher quem sobrevive e quem permanece em silêncio eterno."