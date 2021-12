Não há olhos para tanto streaming

A fantasia de que cortar os serviços de televisão por cabo e escolher uma plataforma de streaming iria resolver as queixas dos consumidores esboroou-se rapidamente. Falava-se mal dos pacotes de cabo, porque era preciso pagar um preço fixo à cabeça para obter inúmeros canais que ninguém queria e depois assinar pacotes premium para chegar à nata dos filmes e séries mais cobiçados. Vendeu-se a ideia de que as plataformas de streaming, com a Netflix na linha da frente, iam libertar os consumidores deste modelo obsoleto e permitir-lhe poupar imenso dinheiro, vendo os conteúdos que realmente queria.

A realidade é outra. Agora, os "cord cutters" vêem-se impossibilitados de ter apenas um serviço de streaming. Sim, assinámos a Netflix, mas "Succession" dá na HBO. E como não ver "Handmaid"s Tale" na Hulu? Além disso, "O Mandaloriano" é da Disney+. Sem esquecer que "The Morning Show" está na Apple TV+. E que o novo "Dexter" é Showtime. Mais, se quiserem ver canais ao vivo, o melhor é espreitar o serviço YouTube TV, não? Ou Hulu Live TV? Talvez a oferta da Sling. Ou Fubo. Ou Fanatiz, para quem ver desporto.

Feitas as contas, a tal poupança que se esperava por desconectar os caros pacotes de cabo esfumou-se. E agora, além de pagar uma bateria de serviços avulso, há um FOMO indescritível: a vontade de ver tudo o que há para ver, de não perder a série do momento, de estar por dentro dos Squid Games e do Ted Lasso e das novas aventuras do Boba Fett. Mas não há horas suficientes no dia e cada pessoa só tem dois olhos.

Segundo dados do Flixed, há agora nada menos que 200 serviços globais de streaming e continuam a surgir mais. Um relatório da TIVO lançado no Verão mostrava que o número médio de serviços que cada consumidor assina passou de 4 em 2016 para 8,8 em 2021 - mais que duplicou.

Já sabemos o que aí vem, certo? É impossível sustentar esta situação. O expectável é que as empresas comecem a consolidar serviços, comprando, absorvendo, colocando debaixo do mesmo chapéu no caso de empresas-mãe, e concebendo "bundles" como aqui o da Disney+ + Hulu Live TV + ESPN por um preço fixo.

Trocado por miúdos, pacotes de conteúdos não muito diferentes daqueles que a televisão por cabo nos oferecia e que causaram esta revolução do streaming.

Nem tudo é mau, claro; a qualidade dos conteúdos subiu consideravelmente. Os preços por cada serviço são razoáveis. É fácil aderir e fácil suspender ou cancelar. Pode-se ver em qualquer dispositivo. Pode-se partilhar acesso com família e amigos. Pode-se fazer downloads. A liberdade é muito maior que a que tínhamos com a televisão linear. Mas mais barato? Duvido.

2022 será um ano importante para estas definições, um momento em que sairemos, se tudo correr bem, destas vagas constantes da pandemia de covid-19 e poderemos andar pelo mundo mais livremente. Os exemplos falhados do passado recente - desde Quibi a BBC Store, Joost ou Vdio - devem servir de exemplo a quem está a investir neste espaço.

Que hábitos permanecerão, que serviços vão resistir ao cancelamento, que negócios de aglutinação irão para a frente - tudo promete modificar o cenário actual que temos no streaming. É uma paisagem muito frequentada, cheia de neófitos e entusiasmo, sem dúvida. Sabemos que não estará assim por muito tempo.