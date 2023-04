Não há parecer nem nada para ver. Toca a circular!

Daria para rir, se não fosse tão triste, preocupante e revelador de que a falta de vergonha e o espírito de impunidade se instalaram no governo como um gordo no cadeirão à cabeceira da mesa. E não há génios da comunicação capazes de dar a volta a tamanho deboche.

O tema é o TAPgate - podiam ser outros, que, infelizmente, nesta maioria absoluta as Elviras Fortunatos são talentosas exceções a trabalhar no deserto, mas seria preciso um suplemento em fascículos ilustrados; e só os imbróglios da transportadora aérea mereciam uns poucos números...

Se são mais que muitos os casos que se contam desde que António Costa fez da nacionalização da companhia aérea o resgate que entregou sem apelo nem agravo em troca da sua tomada do poder, o que se passou nesta semana é de uma gravidade que, em qualquer país com riqueza suficiente para ter capacidade de escolha, o primeiro-ministro teria o povo à porta a exigir clareza e assunção de responsabilidades. Mas não aqui, porque foi feito um trabalho sustentado, nos anos mais recentes, de controlo das massas à força do anulamento das vontades pela dependência da boa vontade do Estado. Veja-se como, num dos anos mais difíceis da nossa história recente, os cofres públicos amealharam um recorde absoluto em impostos, recolhidos à miséria dos trabalhadores e subtraídos às contas de quem lhes dá emprego e paga salários.

Mas voltando ao TAPgate, de que as esmolas mais recentes poderão tender a distrair-nos, a semana resume-se em 7 episódios de uma novela surreal que já acumula várias temporadas de escândalo. Repito: o que se segue sucedeu numa semana.

1. A Comissão Parlamentar de Inquérito pede o parecer invocado pelo governo para o despedimento de Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja da TAP, suportando o relatório das Finanças que sustentava a "justa causa".

2. O Ministério das Infraestruturas, liderado por João Galamba, recusa enviar o documento aos deputados porque era posterior aos factos que a CPI devia analisar; o argumento foi secundado no Parlamento pela ministra Adjunta, Mariana Vieira da Silva.

3. Comprovando-se rápida e facilmente que os seus pedidos não estavam limitados por horizontes temporais, a CPI insiste em ver o parecer.

4. Entra em ação mais uma ministra, agora a dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, justificando a recusa na entrega com a "salvaguarda do interesse público" e a necessidade de o Estado se proteger numa negociação - por sinal, incompreensível. Se a "justa causa" está mais do que "justificada", como diz o governo, o que há a negociar? O que há a temer? Ainda assim, a ministra frisa que "a divulgação do documento envolve riscos na defesa jurídica da posição do Estado".

5. Perante a intransigência do governo em ocultar o parecer, a CPI insiste na legitimidade do pedido, ameaçando levar o caso à justiça, com uma queixa na PGR - com o governo a arriscar incorrer num crime de desobediência agravada, conforme confirmaram ao DV fontes judiciais.

6. Entra em cena o ministro das Finanças, para garantir agora que "não há nenhum parecer" e que isso "nem sequer se justificava" porque os motivos para a demissão de CEO e chairman da TAP "são os que decorrem das conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças".

7. Sem mais ministros que aceitassem meter-se na fogueira, vem desta vez o novo coordenador do PS na comissão de inquérito explicar que, na verdade, nunca houve uma recusa do governo em entregar documentos à CPI; e conclusões políticas, só no fim do jogo.

Andariam todos a falar de cor sobre um documento que nunca existiu? E nesse caso, porque foi preciso tanta gente e tanto tempo até se esclarecer isso? Ou foi esta a forma que Costa & cia. arranjaram para não ter de mostrar o que querem esconder? E nesse caso, o que é que se quer ocultar? Uma coisa é certa, mês e meio passado sobre a decapitação, a TAP cheira cada vez mais a podre.

De caminho, o governo insiste na responsabilidade moral (é de rir, certo?) da gestão da transportadora aérea no pagamento de meio milhão para afastar Alexandra Reis; uma decisão que, mesmo conhecida e ratificada pelo então ministro Pedro Nuno Santos, "devia ter tido" aval das Finanças e "violou o estatuto e deveres de lealdade" a que os presidentes da empresa estavam obrigados. E recebemos a notícia inevitável desde a demissão em direto para o país: Christine vai processar o governo e exigir uma indemnização que pode chegar aos 3 milhões de euros. Adivinhe quem vai pagar, quando se chegar à óbvia conclusão de que não havia "justa causa" para correr com a ex-CEO que antecipou em dois anos os resultados da reestruturação para a qual foi contratada...

Na verborreia esquizofrénica do governo, com quatro ministros e um deputado a disputar a desculpa contraditória mais esfarrapada para o indesculpável tratamento dado ao TAPgate - e o profundo desrespeito pelo país -, há que destacar o silêncio do primeiro-ministro, que em nenhum momento terá julgado que os portugueses mereciam explicações e um ponto de ordem à sua mesa. Estava porventura ocupado a brindar com o presidente brasileiro à longa saúde dos respetivos povos.