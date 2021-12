Não, os escritórios não vão desaparecer

Os escritórios ficaram vazios do dia para a noite - literalmente - e houve quem vaticinasse o seu fim. No entanto, os últimos meses, de regresso progressivo à normalidade, permitem-nos desafiar as previsões mais pessimistas: não só os escritórios não deixaram de ser necessários, como demonstraram uma extraordinária capacidade de se adaptar às necessidades das equipas, e tornaram-se ainda mais relevantes, reafirmando-se enquanto investimento.

A questão não deve colocar-se sob o prisma de contar quantas pessoas utilizam o escritório (efetivamente, são menos do que antes da pandemia), mas antes incidir sobre o valor que estes espaços conseguem acrescentar ao trabalho de quem os utiliza.

Os escritórios têm hoje mais áreas colaborativas e espaços informais, zonas comunitárias e de partilha, que ajudam a materializar modelos de organização em open space, promotores de um maior bem-estar dos colaboradores. E a evolução vai continuar: mais espaços de lazer, segurança e uma menor pegada ecológica fazem parte das novas aspirações dos clientes. Além disso, com recurso a novas soluções tecnológicas, permitem uma maior flexibilidade e uma conjugação mais harmoniosa entre o tempo individual e o tempo de todos. A Google está já a testar soluções com tecnologia vídeo, que permitirá reuniões com maior equidade entre quem está no escritório e quem se conecta virtualmente.

A breve prazo, pode, inclusive, surgir um "terceiro" espaço, entre a casa e o escritório, redobrando a flexibilidade. Também por isso a localização dos escritórios ganha hoje outra relevância.

Assim, não só os prognósticos mais pessimistas não se concretizaram, como esta mudança abrupta acabou por reforçar a pertinência destes ativos. De resto, os escritórios continuam a ser um dos segmentos do setor imobiliário que atraem maior investimento em Portugal e prevemos que a tendência se mantenha. O estudo "Office Flashpoint", da consultora JLL, registava em maio deste ano um forte aumento da ocupação de escritórios face ao mesmo mês de 2020, e revelava ainda que a atividade neste segmento cresceu mais de 40% em Lisboa e 30% no Porto.

Portanto, não, os escritórios não vão desaparecer. Vão transformar-se, adaptar-se e continuarão a ser um dos principais ativos das empresas.

Francisco Fernandes, Office Management Coordinator da MVGM em Portugal