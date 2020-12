Não peça um ano melhor, faça-o

Diz-se que em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão - ou todos têm um pouco, mas não há equilíbrio que se consiga atingir de barriga vazia, ou adivinhando o desastre que aí vem nos próximos meses. Somos disso testemunhas ao ver criarem-se barricadas de lados opostos quando todos enfrentamos o mesmo inimigo: a crise provocada pela pandemia que nos atirou ao chão. Senhorios e inquilinos, empresários e trabalhadores, instituições de crédito e endividados, Estado e contribuintes, estamos - devíamos estar - todos a remar para tentar fugir do remoinho que ameaça engolir-nos.

Neste dezembro de 2020, famílias e empresas acumulam já 13 mil milhões de euros em prestações de crédito que não vão pagar aos bancos até ao fim de setembro de 2021 - está por saber quanto desse bolo ficará irremediavelmente a engordar o malparado, com efeitos na saúde do sistema financeiro e, consequentemente, na capacidade da banca de financiar a economia. Some-se-lhe as rendas atrasadas - habitacionais e comerciais, por acordo com o senhorio ou por fruto das circunstâncias -, a produção em queda por baixas de saúde ou excesso de produto armazenado, que não se vende porque ninguém consome, os anémicos resultados dos poucos restaurantes, cafés, hotéis e espetáculos que persistem de portas abertas, mas com os lugares vazios, os iminentes fechos, despedimentos e cortes salariais. E junte-se à receita para o desastre as prestações sociais a subir em flecha para responder aos que estão doentes ou já ficaram abaixo do nível de água - só em novembro, os apoios pagos pela Segurança Social dispararam 154%, chegando a um total que excede 72 mil pessoas.

Se 2020 foi para esquecer, o ano que aí vem não será de todo melhor. Não tenhamos ilusões: o suporte de vida que chegará de Bruxelas não servirá para muito mais do que manter-nos artificialmente vivos e se não começarmos a tentar respirar já, quando desligarem as máquinas vamo-nos abaixo. Passar por novo resgate será votar-nos a um atraso irrecuperável.

Para regressar à vida, o país tem de se reinventar e muito disso passa por deixar de ficar à espera. Para se conseguir fazer, melhorar, crescer, é essencial dar espaço àqueles que querem andar em vez de constantemente lhe segurar as mãos, arriscando demasiadas vezes puxá-los para trás.

É às empresas - não ao Estado - que cabe levar o país para a frente. É nelas que se produz, que se cria emprego, que se paga salários que estimulam o consumo. E é graças a elas que se garante a receita fiscal para redistribuir. Sem tecido empresarial não há economia, não há crescimento, não há independência. Ao que é público compete criar condições para que o resto possa acontecer. Confundir papéis numa altura em que essa função do Estado é tão premente, tomar um momento de exceção pela regra, é cair num buraco de onde não há saída possível.