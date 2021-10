Não precisam de agradecer

O que eu admiro são aqueles pais que os deixam ir. São os meus heróis. Aqueles que desde sempre sabem qual é a sua missão: criá-los, educá-los e deixá-los ir. Sem prisões emocionais que se transformam em chantagens, sem cobranças pela vida que lhes foi dedicada, sem amargura pelo caminho que escolheram por serem pais. Foram pais e pronto. São os pais que não esperam agradecimento por o serem.

E não é fácil não esperar um agradecimento por tudo aquilo que fazemos. Já repararam bem em tudo aquilo que fazemos pelos nossos filhos? O que fazemos e tudo aquilo que deixamos de fazer? É verdade que fazemos tudo por amor, porque escolhemos, pelo bem deles, etc. Mas, caramba, custa. E um obrigadinho, não custa. Só que não. Pelo contrário: o que é o jantar? Preciso de uns ténis novos, estou farto da porcaria da escola, nunca vamos viajar. Dói, eu sei. E apetece bater-lhes.

Há quem chame a isto ingratidão, eu chamo ser filho. Vejam lá se não é assim. Tudo na vida de um filho - tirando a sua profunda desinteressante vida social quer digital quer presencial - é uma enorme seca e feito com enorme esforço. Qualquer filho não quer jantar à hora do jantar; não quer acordar quando o acordamos; não quer ir para a cama; não quer ir passar o fim de semana em família; não quer ter atividades extras curriculares depois das primeiras duas semanas de novidade (a não ser que seja estrela da equipa ou ambicione ser); não quer passar oito horas na escola; não quer partilhar quarto com irmãos; não quer comer a comida que está frigorífico; nem quer arrumar a roupa. Por outro lado: quer ter dinheiro que não lhe dão; quer passar mais tempo em cafés e não o deixam; quer substituir as aulas por jogos online; quer ter mais atividade noturnas em vez de atividade extra curriculares; quer comer mais gomas que sopa (se for criança); quer beber mais álcool que a idade permite (se estiver na idade parva); quer guiar mas não tem carta; quer trabalhar, mas tem de estudar; quer viver sozinho mas não tem dinheiro; quer viajar mas não trabalha para ter dinheiro e poder viajar; quer dados móveis mas os móveis garantidos que tem é cama e a secretária para estudar. Agora digam-me: por qual destas maravilhas da vida acham que eles sentem necessidade em nos agradecer? A sopa? Pois. Nem uma.

Os pais mais felizes são aqueles que de facto não esperam qualquer reconhecimento por parte dos filhos por tudo o que fazem por eles, quanto mais gratidão, e por isso não ficam com amargo de boca, ofendidos por não serem valorizados por aquelas pequenas criaturas ingratas e individualistas. Fazem o que têm a fazer e pronto. Conheço alguns pais assim, cada vez são menos, que fazem sem se queixarem, sem cobrarem, sem esperem resultados, abracinhos e obrigados, sem ambicionarem que o seu esforço tenha reflexos no sucesso dos seus filhos. Se tiver ótimo, se não tiver, paciência - o tempo o dirá. Muito menos que os filhos lhes fiquem com uma espécie de crédito emocional para a vida.

Depois há a maioria, que anda por a triste e chateada e com toda razão. Esforçam-se, mudam as vidas em função dos filhos, estafam-se, envelhecem e eles nem reconhecem o sacrifício que fazem. Pois não. E apetece atirá-los pela janela. Só que, não há uma lógica de causa efeito entre o nosso sacrifício, esforço e dedicação e agradecimento ou valorização por parte deles. Pelo contrário: por vezes até há banalização desse esforço: quanto mais se faz, mais eles exigem.

Ao fim de anos e anos descobri que os pais mais felizes são aqueles que não esperam pancadinhas nas costas dos filhos. Porque não, não têm nada que agradecer, é que nada do que fazemos é para agradar.

