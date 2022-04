Não sabemos educar rapazes

Fico a pensar que sogra serei. O problema está nas mães está claro, quem tem rapazes sabe bem que o problema está nas mães. As mães protegem os rapazes mais dos que deviam, são os seus meninos. Às meninas não dão muitas tréguas, são seres iguais a elas, tão fortes e tão capazes quanto elas: se eu consegui, ela também consegue. Já os meninos, devem ser tratados com cuidado, são frágeis, precisarão de uma mãe ou de uma mulher para sempre ao autodestroem-se.

A culpa é das mãe, não há dúvida. Estupidamente achamos que eles são incapazes porque desconfiamos da sua segurança, das suas competências, para enfrentar o mundo. Não conhecemos a massa de que se são feitos, se têm capacidade para enfrentar todos os desafios sem a nossa ajuda. Fazemos as marmitas a homens feitos, cozemos os botões das suas camisas como as nossas avós faziam aos nossos avôs, e achamos que tudo isso são provas de amor quando não passam de atestados de incompetência. Não nos preocupamos em fazer o mesmo às filhas porque temos a certeza que elas são uma espécie de tanques de guerra à prova de tudo, temos a certeza que elas conseguem levar o mundo às costas sem qualquer dificuldade e mesmo sem a ajuda da mãe, da sogra ou de quem quer que seja. Uma amiga para fazer companhia na jornada chega e sobra. Cada mãe é a prova viva do sucesso de cada filha. Já os rapazes, temos sérias dúvidas que eles consigam acabar um curso se não tiverem alguém que lhes pendure as meias ou que sobrevivam à fome sem a ajuda de mulheres.

E como é que as mães compensam esta desvalorização da nossa rapaziada - para além de lhes pegar ao colo mesmo quando eles já pesam 80 quilos? Largando-os, encorajando-os a pendurar as meias? Nada disso. Valorizando a sua masculinidade, a sua força, valentia ou a beleza "do homem que este meu menino se fez" ainda as borbulhas são mais que os pêlos da cara. Pegando e exibindo o mais fútil que os homens têm, portanto. E apregoando por toda a vizinhança: "Vejam bem a sorte de quem apanhar este o meu rapaz". Ser trabalhador, honesto e um bonito rapaz, é o que se quer. Uma rapariga que apanhe um rapaz assim tem sorte, diz a mãe e a sogra. É o minino dos mínimos, portanto.

"Oh Maria, vai buscar uma cerveja que o Benfica já começou", vem daqui. Do bonito rapaz. Podia ter graça, mas não tem. As maternidades estão cheias de mães de primeira viagem aos 40 anos. Mulheres que esperaram muito até terem o primeiro filho e cada uma pelas suas razões. Não sei quais são essas razões, mas sei que as mulheres de hoje não querem pendurar as meias e ir buscar as cervejas, trabalhar e fazer os trabalhos de casa com os filhos, fazer as marmitas que as sogras faziam e como as sogras faziam. Nem é por uma questão de direitos - que também é - mas é simplesmente por uma questão logística e de tempo. E, no entanto, ainda há mães e sogras a mais a acharem que são estas as boas mães e as mulheres indicadas para os seus filhos. Sim, as culpa é das mães. Que sogra serei? Logo saberei como os eduquei.