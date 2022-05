Não tem carrinho, não recebe apoiozinho

Com Costa e Medina aos comandos de um governo de maioria absoluta do PS que se cola à imagem de solucionador de todas as angústias do povo, os salários em Portugal estão a sofrer o maior recuo desde a troika. Pode dizer-se que não é culpa de quem governa e acena com os "orçamentos mais amigos dos portugueses" - também Passos Coelho não teve responsabilidades sobre o que os credores lhe impuseram noutros tempos, em troca de virem resgatar-nos da falência e da miséria -, mas à boleia das mais recentes crises e da inflação galopante, nem a rajada de dinheiro europeu que irá correr sobretudo por projetos públicos poderá melhorar a vida de quem se vê quase de um dia para o outro sem meios de pagar as contas de sempre. Para muitas famílias, os básicos tornaram-se um luxo.

Durante semanas, meses, as empresas foram segurando os preços à custa de margens e almofadas residuais, mas essas já se esfumaram e não há hoje como não repercutir os problemas nos consumidores. Para comprar o mesmo, com os mesmos salários, os portugueses estão agora a gastar muito mais dinheiro - que não têm, porque o Estado rejeita aumentos suplementares aos 0,9% e o privado ainda está para ver como fará face aos custos que mais que triplicaram.

É certo e inevitável que as empresas, a lidar com uma crise de mão-de-obra sem precedentes, estão fadadas a subir remunerações para reter os recursos humanos - sem os quais não há produção, não há riqueza. Mas como o farão, se nem o todo-generoso Estado, que engordou a sua força humana para máximos nunca antes vistos (740 mil funcionários) - o que é tão mais surpreendente quanto o nível de resultados está no pior que já se viu, entre a saúde a colapsar, a educação tragicamente envelhecida, a justiça a arrastar-se, os serviços públicos caros e pouco eficazes... -, admite fazê-lo?

Não deitaremos mais achas para a fogueira da inflação, repetem Costa e Medina, como argumento de pedra para não tocar nos trabalhadores do Estado. O princípio não está errado, mas há muitas formas de fazer lume e nem todas têm potencial de incendiar a floresta. Se a inflação esvazia os bolsos dos contribuintes, também ajuda, num primeiro momento, o Estado a recolher muito mais impostos. Reservar esse dinheiro nos cofres à espera de dias piores, sem reconhecer que estamos no buraco, é simplesmente má gestão.

Caberia ao governo prescindir de parte dessa receita adicional em favor de quem precisa. Se não baixando o IVA por receio de que os comerciantes absorvam essa margem, devolvendo parte dele diretamente aos portugueses - seria um IVAucher 2.0. Ou abdicar de uma fatia do IRS - que penaliza os rendimentos de quem trabalha - e aproveitar a excelente oportunidade para estimular subidas salariais sem aumentar a despesa dos empregadores e introduzindo alguma justiça na remuneração do trabalho. Ou fazer esse compromisso na TSU, permitindo que parte dela ficasse no bolso dos empregados, sem onerar ninguém. Ou ainda recuperando a promessa eternamente adiada de cortar no IRC, ainda que o fizesse depender de melhorias nas condições oferecidas aos trabalhadores.

Neste momento, o governo amigo dos portugueses apenas oferece um brinde: deixar-nos continuar a andar de carro (enquanto o corte no ISP durar e chegar). Quem não tem carro... bom, tivesse!