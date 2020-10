Há três países onde o novo coronavírus já matou mais de 100 mil pessoas: a Índia, com 102.685 mortos, o Brasil, com 146.352 e os Estados Unidos, no topo, com 210.013 vítimas fatais da doença. Todos têm em comum o facto de o chefe de Estado ou o número dois da liderança terem contraído covid-19. Na Índia, foi o vice presidente M Venkaiah Naidu, na semana passada. No Brasil, foi o presidente Jair Bolsonaro, em Julho. E nos Estados Unidos, o país mais afectado do mundo pela pandemia, foi o presidente Donald Trump e metade da sua entourage, neste início de Outubro.

Talvez se pensasse que ao serem acometidos da doença que já matou mais de um milhão de pessoas no mundo os líderes mudassem de atitude em relação à pandemia, mas a realidade mostrou-nos que não. Na verdade, a ideia de que quem prova do seu próprio veneno se arrepende de o ministrar aos outros é um mito. O recuo, o mea culpa e o arrependimento requerem empatia e humildade. É raro ver isso em políticos e ainda mais raro em líderes populistas.

“Não tenham medo do coronavírus”, escreveu o presidente Donald Trump na sua conta de Twitter, horas antes de ser transferido do hospital Walter Reed para a Casa Branca, onde continuará a ser acompanhado por um exército dos melhores médicos do país. A mensagem é trágica. Os apoiantes do presidente são precisamente aqueles que não têm demonstrado grande preocupação com a transmissão do vírus ou colocam inteiramente em causa a sua gravidade. Ter o comandante supremo a dizer-lhes para não temerem a doença reforça a despreocupação e, como tal, aumenta o risco de que os Estados Unidos não consigam sair deste buraco tão cedo.

Sete meses depois do início desta emergência de saúde, está comprovado que as medidas preventivas têm enorme taxa de sucesso na mitigação da infecção – usar máscara, lavar as mãos com frequência, evitar contacto com pessoas fora do agregado familiar e privilegiar actividades no exterior. É assim que poderemos reabrir a economia e voltar a ter uma centelha de normalidade, enquanto as vacinas percorrem o seu caminho nos laboratórios e esperamos por uma cura.

O que não funciona é o pensamento mágico. Não ter medo do coronavírus, como se temer uma doença contagiosa fosse coisa de piegas, é contribuir para que a vida continue em suspenso. Não se pode voltar à normalidade se metade das pessoas se recusam a cumprir regras.

Ironicamente, no caso de Donald Trump o erro foi assumir que ele mudaria a sua postura. Esta é a essência do presidente. Ele não se arrepende, não pede desculpas nem admite sinais de fraqueza. Mesmo com as interrogações que rondaram o seu estado de saúde nos últimos dias, com os repórteres e analistas a questionarem o porquê de tantos tratamentos – desde oxigénio suplementar a esteróides, Remdesivir e Regeneron – o presidente deu uma volta de carro para acenar aos apoiantes. Bizarro, certamente, mas não surpreendente.

Aquilo que os apoiantes do presidente não lêem nos seus tweets é que se eles ficarem doentes não vão ter um exército de médicos à sua volta. Não vão ter acesso a drogas experimentais nem a máquinas de oxigénio ao pé da cama. Se calhar não vão sequer ter uma cama no hospital, se a segunda vaga coincidir com uma má temporada de gripe.

O que torna esta situação ainda pior é a desinformação e a falta de transparência. Há quem não acredite que o presidente está doente. Há quem suspeite que foi um impostor que deu a volta de carro. As pessoas que normalmente lutam contra as teorias da conspiração estão agora a levantá-las, e sem uma base de onde partir para analisar a realidade é quase impossível sentir os dois pés no chão e saber o que é mesmo verdade.

Só há uma coisa que continua a expandir-se, independentemente de acreditarem nele ou não: o novo coronavírus. Se não quiserem temê-lo, pelo menos respeitem-no.