Não vai ficar tudo bem!

Não tenho memória de um ano ser recebido com tanta expectativa quanto 2021. Como alguém dizia, a esperança é a virtude das horas cinzentas. As vacinas, começadas a aplicar mesmo no fim de 2020, alimentam-na. Daí até à ideia de que "vai ficar tudo bem" é um passo. Perigoso. Há sequelas físicas, mentais, sociais, económicas e políticas, já patentes ou latentes, que exigirão políticas e medidas específicas. Mas não só! O que significa "vai ficar tudo bem"? Regressar a janeiro de 2020? Então estava tudo bem? Para não falar de que o vírus já andava entre nós, já nos esquecemos das alterações climáticas, da desigualdade ou dos populismos extremistas?

No nosso caso, em particular, estávamos a crescer quanto, e como, devíamos? A resposta não pode ser fazer do passado o nosso futuro, uma tentação alimentada pela urgência da recuperação, nem a ilusão de criar um país radicalmente diferente, com os fundos europeus, velhos e novos, no papel de mezinha salvadora. O passado não pode ser o nosso futuro: havia uma perigosa dependência da fileira do turismo e demasiadas atividades dependentes de baixos salários. O futuro não se constrói fazendo tábua rasa do passado: não se inventam, nem importam, de um dia para o outro, competências e recursos. Que fazer? Para mim, valeria a pena dar continuidade ao debate que o chamado "plano Costa Silva" suscitou. Como documento de trabalho, é um bom ponto de partida, demasiado rico para alimentar, apenas, o habitual bota-abaixo, mais ou menos despeitado, ou servir como objeto decorativo para mostrar em Bruxelas.

Estará lá tudo e mais alguma coisa, faltarão prioridades e escolhas. Contudo, o documento transpira anseio de mudança. Haverá, em não poucos casos, excesso de voluntarismo, falta de pontes com o presente. Pela positiva, admita-se haver outros tantos em que os caminhos são óbvios ou anunciados. Há opções discutíveis? Discutam-se. Contraponham-se outras. Fundamentadas. Com clareza. O País precisa e agradece.

Em 2021 não vai ficar tudo bem. Os milagres dão trabalho. Demoram. Bom Ano!

Alberto Castro, economista e professor universitário