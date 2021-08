Nas férias, ponha em dia as leituras (e refresque o conhecimento)

Continue a abusar da sua intranet, não lhe dê descanso!

Férias rimam com descanso, família/amigos, quebra de rotinas e... leituras!

Felizmente, hoje as "leituras" são muito mais do que apenas dos clássicos livros, revistas ou jornais. Vídeos, infográficos, podcasts e outros formatos estão à distância do seu smartphone. Porque não aproveitar os momentos mais descontraídos para reforçar a aposta no seu próprio crescimento pessoal?

Se a ideia lhe agrada, pegue (e leia) os livros que estão na sua lista há já algum tempo. Adicionalmente, intercale-os com outros conteúdos novos. Podem ser sugestões de amigos, colegas, figuras públicas, líderes empresariais, etc. Diversifique nos temas, profundidade, autores, formatos.

Para além dos lugares habituais (livraria, quiosque), lembre-se também que, mesmo em férias, pode continuar a aceder à sua intranet empresarial (em mobile, com total segurança) para aceder àqueles conteúdos que há muito deseja mas que ainda não tinha tido tempo:

- biblioteca online da organização (e-books);

- gravações-vídeo sobre inovação, coaching, liderança, etc.;

- podcasts temáticos;

- cursos formativos (e-learning);

- área de gestão do conhecimento;

- infográficos;

- blog das lideranças (CXO"s);

- jornal/revista interna.

Adicionalmente, poderá também encontrar no seu modern and digital workplace espaços de participação, mesmo durante as férias, como os grupos de interesse (ex. clube de xadrez, equipa de futebol, grupo das caminhadas) ou canais de socialização (áreas virtuais reservadas e específicas para o efeito).

Por fim, utilize a intranet também para partilhar as suas próprias recomendações para as férias: o livro que acabou de ler, o podcast que segue fielmente, aquele lugar imperdível, o programa televisivo, o jogo que o vicia, o roteiro gastronómico, etc.

Se preferir ser ainda mais arrojado, aventure-se na criação de conteúdos com mais substância, como colunas de opinião ou entrevistas, em formato escrito e/ou áudio. Em qualquer caso, lembre-se que estará sempre em ambiente "seguro" já que a sua audiência serão exclusivamente os seus colegas de trabalho.

Embora cada pessoa tenha os seus interesses e timings, todos esses estímulos fomentarão o envolvimento individual, a criatividade das equipas e a motivação colectiva. Na diversidade (e diversão) está o ganho! Ao inovar nos temas, autores e formatos estará a ampliar o saber e alargar os horizontes, seus e da sua equipa. Não dê descanso à intranet. Abuse nas "leituras" (e nas partilhas) porque o conhecimento não ocupa espaço! Boas férias!

Gustavo Leitão, Head of DiggSpace na Create IT

O autor escreve de acordo com a antiga ortografia