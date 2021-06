NATO Challenge: impulsionar o ecossistema de inovação de Defesa e Espacial português

Uma série de desafios de segurança levou a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e os seus aliados a adotarem um conjunto de novas políticas estruturadas em torno do domínio espacial. O Espaço e a necessidade de se adaptar a um ambiente de segurança em permanente mutação são requisitos críticos para a Aliança. Mas a capacidade de responder com velocidade, eficácia e precisão requer constante inovação.

Este é o cenário por trás da criação do NATO Innovation Hub em 2012 - com a missão de alavancar e desenvolver técnicas e soluções de ponta por via da Inovação Aberta, do Desenvolvimento Ágil e do crescimento da sua Rede de Inovação, onde profissionais de todas as nações se apoiam mutuamente, para promover a inovação em toda a Aliança. Desde a sua primeira edição em 2017, focada na resposta a desastres relacionados com furacões, tem abordado questões que vão desde as fake news e a confiança em tecnologias antónimas (como drones) até ao desenvolvimento da liderança e o combate a tecnologias autónomas.

Em 2019, a NATO declarou o "espaço" um domínio operacional, juntamente com o ar, o mar, a terra e o ciberespaço - decidindo, no ano seguinte, estabelecer um novo Centro Espacial no Comando Aliado em Ramstein, Alemanha. Conforme disse pertinentemente na época o Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg: "O espaço é essencial para a defesa e a dissuasão da Aliança. Para alerta precoce, comunicação e navegação".

O NATO Innovation Challenge (or IChall), cuja edição da Primavera e Pitch Day em 2021, acolhida pela Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, terá lugar em Lisboa a 29 de junho próximo, é um dos mais importantes exemplos de como é possível ao NATO Innovation Hub promover soluções colaborativas e inovadoras entre aliados, mas também impulsionar o desenvolvimento de um crescente Ecossistema de Inovação em Defesa local em Portugal. De facto, a decisão portuguesa de acolher o próximo IChall vai permitir aos inovadores da academia, da indústria e do público locais colaborarem e construírem relações com stakeholders icónicos no domínio espacial, como a NASA e a Agência Espacial Europeia, que estão programadas para parte do Júri do IChall.

Segundo a abordagem da NATO a este novo domínio, "o espaço sustenta a capacidade da NATO de navegar e rastrear forças, ter comunicações robustas, detetar lançamentos de mísseis e garantir um comando e um controlo eficazes. Mais da metade dos 3.000 satélites ativos pertencem a membros da NATO ou a empresas sedeadas no seu território." Assim, no mundo complexo e interligado de hoje, os investimentos e parcerias da NATO centrados na resolução de problemas de forma colaborativa e em open-source (ou código aberto) - juntamente com competições como o IChall em Lisboa - ajudam a garantir que temos as pessoas, as redes, as ferramentas e as soluções para manter a Aliança segura e protegida por muito tempo no futuro. É da maior importância - e completamente ao alcance - que a NATO e os seus membros estejam à altura da situação.

Serge Da Deppo, Fundador, NATO Innovation Hub