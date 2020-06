Nem dirigismo nem discriminações

Já há algum tempo que a Europa vem tomando consciência da crescente dificuldade em desenvolver mais empresas líderes em termos mundiais. De facto, entre as 40 maiores empresas do mundo, apenas cinco são europeias; entre as dez maiores, oito são norte-americanas, duas asiáticas e nenhuma europeia.

Se tomarmos as empresas de alto crescimento fundadas desde 2010 e que atingiram um valor de mercado de mil milhões de dólares, encontramos apenas 29 empresas sediadas na União Europeia, em comparação com 139 nos Estados Unidos e 81 na China.

Em fevereiro do ano passado, um manifesto conjunto dos ministros da Economia francês e alemão em defesa de uma nova política industrial europeia veio alimentar o debate, fazendo ressurgir a ideia de políticas de aposta em “campeões”, através de um relaxamento das regras de concorrência e da concessão de ajudas públicas. Uma política perigosamente dirigista, do meu ponto de vista, que conduziria a distorções de concorrência no mercado único europeu, particularmente prejudiciais às empresas dos países com menor capacidade financeira para levar a cabo este tipo de política.

No entanto, este tipo de ideias foi fazendo o seu curso no seio da própria Comissão Europeia, que chegou a equacionar internamente um designado Fundo do Futuro Europeu, para apoiar as empresas europeias que fossem capazes de competir com os gigantes norte-americanos e chineses.

Por outro lado, contraditoriamente, a Comissão Europeia continua a pretender restringir ainda mais o acesso de grandes empresas aos fundos estruturais, no próximo ciclo da política de coesão, esquecendo a importância de empresas de maior dimensão ao nível do desenvolvimento local, da capacidade de inovação e do efeito de arrastamento sobre as PME.

Surge agora, no quadro do Plano de Recuperação Europeu, a ideia de reforçar os recursos próprios da União com um novo imposto com base nas operações das grandes empresas, com a justificação de que são elas as que mais beneficiam do mercado único. Não será esta, certamente, a melhor forma de encorajar o surgimento de grandes empresas europeias.

Parece, assim, que a política europeia sofre, neste aspeto, de alguma esquizofrenia: reconhecendo o problema e parecendo querer resolvê-lo, avança simultaneamente com medidas que o agravam.

É preciso que a União Europeia seja coerente e, sem prejuízo de uma política para as PME que tenha em conta as suas necessidades e características (tratando diferentemente o que é diferente), deixe de discriminar as empresas em função da sua dimensão e as apoie fundamentalmente em função do mérito dos seus projetos.

O mesmo é válido ao nível nacional, onde a discriminação das empresas em função da sua dimensão continua bem patente, por exemplo na persistência da derrama estadual, que penaliza progressivamente os lucros acima de determinados escalões.

Tanto ao nível europeu como a nível nacional, precisamos, acima de tudo, como aqui já defendi, de uma estratégia que vise melhorar as condições que incentivem as empresas – de todas as dimensões – a investir, a inovar e a crescer.