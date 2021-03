Nem o Governo acredita na TAP

O próprio governo não acredita no regresso do dinheiro colocado na TAP. Os 1200 milhões que se colocaram na TAP em 2020 ficaram registados nas contas nacionais como custo e não como um empréstimo.

Em 2020 o governo português "emprestou" 1200 milhões à TAP. Porém, aquando do Orçamento Suplementar, o governo indicou que esse dinheiro é uma despesa e que temos de o pagar - e pagar já.

Os detalhes interessam, pelo que peço a paciência do leitor neste parágrafo para compreender como foi feita a operação: Se o governo colocasse dinheiro na TAP e esperasse recuperá-lo, ou se esse investimento valesse alguma coisa, estávamos a trocar um ativo por outro: estávamos a trocar "dinheiro" por algo com valor financeiro - não havia perda valor. E do ponto de vista das contas nacionais, os 1200 milhões não iriam ao défice, mas apenas à dívida. Porém, o ministro das Finanças indicou que o valor colocado na transportadora aérea está na rubrica D9 da contabilidade nacional, um valor que fica registado como despesa, que afeta o défice. Note-se que, no passado, diferentes governos compraram guerras interpretativas com Bruxelas sobre o que era considerado dotação de capital ou o que era considerado despesa. Desta vez, para a TAP, não há qualquer dúvida.

A principal conclusão desta aparente minudência contabilística é que, na prática, o governo não acredita na transportadora aérea nacional. Ao contrário do que se afirma, a TAP é considerada como "buraco financeiro" - um desvio financeiro que tem de ser pago com um apoio sem contrapartida.

A segunda conclusão é mesmo o montante. Perdemos mesmo 1 200 000 000 euros (os zeros estão certos). Este dinheiro já foi, não voltará. No melhor dos cenários, em contabilidade nacional, esta despesa foi um apoio ao investimento sem contrapartida.

A terceira conclusão é que não há dúvidas sobre o que se fez ao dinheiro da TAP. Por que motivo há um discurso público contrário ao registado nas contas do país é algo que não consigo compreender. A transparência e a honestidade no discurso público não deviam ser uma questão de cor política.

A vontade de que a TAP seja "nossa" já nos custou 1,2 mil milhões de euros em 2020. E nem mesmo o governo acredita na sua viabilidade. Quanto mais é que temos de pagar para satisfazer a ideologia de alguns?

Filipe Charters de Azevedo, é fundador e CEO da DATA XL e da SafeCrop