Nem tudo vai bem na economia

A economia cresceu surpreendentemente mais do que o esperado no 1.o trimestre deste ano (2,5% face ao período homólogo), obrigando as organizações internacionais a rever as suas previsões para Portugal. O FMI, por exemplo, aponta agora para uma subida do PIB de 2,6% em 2023, enquanto no governo já se diz que o crescimento pode chegar aos 3%. O bom desempenho económico deve-se, sobretudo, a uma aceleração acentuada das exportações de serviços, nas quais pesam significativamente as receitas do turismo.

No 1.º trimestre, as exportações de bens cresceram 4,8% face ao trimestre anterior, enquanto as exportações de serviços registaram uma subida de 10,8%. Isto significa que o grande motor da economia portuguesa continua a ser o turismo, setor em que somos, de facto, muito competitivos. O país deve, sem dúvida, continuar a apostar no turismo, mas evitando ficar dependente de um setor que, apesar do seu extraordinário contributo para a balança comercial, tem muitas atividades de baixo valor acrescentado e empregos pouco qualificados e mal remunerados.

"A produção industrial em Portugal está em queda continuada, tendo registado uma redução de 7% face a abril do ano passado. Até por uma questão segurança e soberania nacional, é crucial ter capacidade de produzir bens essenciais."

Devia haver um maior equilíbrio entre o setor dos serviços, em particular o turismo, e a produção de bens transacionáveis. Acontece que, neste particular, as notícias não são auspiciosas. A produção industrial em Portugal está em queda continuada, tendo registado uma redução de 7% face a abril do ano passado. Há menos produção de bens de consumo (-7,1%), de bens intermédios (-5,6%) e de produtos energéticos (-18,1%), provavelmente devido ao escoamento de stocks e à quebra de encomendas.

A produção industrial é fundamental para a economia de qualquer país, na medida em que, para além de gerar riqueza e emprego, aumenta as exportações de valor acrescentado, contribui para uma balança comercial mais favorável, tem um efeito reprodutivo sobre outros setores (transporte, logística, serviços, comércio, etc.) e promove a inovação e o avanço tecnológico. Até por uma questão segurança e soberania nacional, é crucial ter capacidade de produzir bens essenciais.

Dito isto, era bom que esta quebra na produção industrial fosse passageira. Para evitar que seja estrutural, é importante que a alavancagem da economia pelos novos fundos comunitários tenha impacto na indústria.

O governo, e bem, reforçou as Agendas Mobilizadoras na reprogramação do PRR. Espera-se, agora, que estas produzam resultados efetivos na inovação e competitividade industrial do país.



Presidente da ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários