Nem um mindinho

O impacto da inflação nos salários devia fazer pensar quem determina as políticas públicas europeias. Mas, empatia é coisa rara em quem assume responsabilidades, nos tempos que correm. O que importa é a gestão de imagem. E quando o drama social não convém a quem manda, então venha o silêncio. Caladinhos, vá,... shhh, não podemos dar razão à extrema-direita.

Os números, porém, estão lá. Em setembro de 2022, o salário mínimo real caiu na esmagadora maioria dos países da UE: Letónia, 18,2%. Países-Baixos, 9,8%. Espanha, 3,3%. Portugal, 3%. Alemanha, 1%. Felizmente, houve exceções: França, subiu 2,3% e Bélgica, 1,9%. Sucede que, mesmo as ditas exceções, apresentaram resultados negativos na globalidade salarial. Em França, esta decaiu 1% e, na Bélgica, 1,7%, tendo a quebra dos salários reais na UE-27 chegado perto dos 3%.

O cenário não é encorajador, até porque 2023 não promete grandes melhoras. Mas, nada que os burocratas da UE não possam resolver com as suas ideias brilhantes. E que ideias são essas? Menos impostos? Menos regulamentação? Menos sufoco para quem gera riqueza? Nada disso, meus caros. Antes pelo contrário. Para estes iluminados, só existe uma solução para a crise: Mais crise!

Foi assim que, ainda em 2022, a UE lançou a Diretiva sobre Relatórios Corporativos de Sustentabilidade... um autêntico manguito ao Zé Povinho, ao som do hino à alegria. Que importa o drama social de quem viu o seu salário real reduzido? Importa é que as empresas sejam radicalmente verdes e politicamente corretas. Nem que as estrangulemos num colete de forças. Afinal, quanto menos viável for a economia, e menos próspera a classe média, mais poder terão os arquitetos da utopia.

Enquanto isso, China e EUA esfregam as mãos de contentes. No jogo da utopia, quem perde é sempre quem vai à frente. E como em todas as concebidas até à data, a utopia europeia só poderá ser feita às custas da distopia dos europeus. É para lá que caminhamos e por ela que falimos. Mas, caladinhos, shhh, não vá a verdade pura e dura, a tal que devia despertar os moderados, dar a torcer sequer um dedo mindinho às Le Pens e Venturas da vida.

Economista e Investidor